عودة الحياة لطبيعتها فى البحيرة والإسكندرية بعد تصريف مياه الأمطار (صور)

جدة - نرمين السيد - تابعت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية جهود محافظتى البحيرة والإسكندرية والمتابعة الميدانية المستمرة للأجهزة التنفيذية بالمحافظتين للإجراءات المتبعة لتصريف مياه الأمطار وسرعة عودة الحياة اليومية للمواطنين لطبيعتها.





ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات محمود شعراوى وزير التنمية المحلية باستمرار رفع درجة الاستعداد للتعامل مع موجة الطقس السيئ والأمطار التى تشهدها بعض مراكز ومدن المحافظات. وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة إنتشار جميع المعدات والأطقم والأجهزة والتى تعمل بكامل طاقتها وإستنفارها الكامل للتعامل الفورى للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بالشوارع بالتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركة المياه والصرف الصحى والكهرباء والحماية المدنية وفقا لخطة العمل المعدة مسبقا للتدخل والتعامل مع الأزمات.

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