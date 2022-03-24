جامعة الإسكندرية تطلق قافلة طبية خدمية متكاملة إلى قرية بهيج ببرج العرب

جدة - نرمين السيد - انطلقت صباح اليوم الخميس القافلة الطبية المجتمعية الشاملة التى ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور محمد عبد العظيم أبو النجا، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لخدمة أهالى قرية بهيج ببرج العرب.





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