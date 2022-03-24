القوى العاملة: الأحد المقبل.. قبول طلبات التدريب المجانى لشباب الخريجين

جدة - نرمين السيد - تبدأ وزارة القوى العاملة من الأحد المقبل وحتى استيفاء العدد المطلوب، فى قبول طلبات التدريب المجانى على 3 برامج متخصصة من خريجى كليات الهندسة، الفنون الجميلة، الفنون التطبيقية، والكليات والمعاهد الفنية تمهيدا لإعدادهم كمدربين والتعاقد معهم، والبدء فى التدريب المجانى أونلاين بالتعاون مع شركة "كاد ماسترز".





وأوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن التدريب سيتم فى مجالات: AutoCAD- CAD MASTERS Fusion360-Sheet Metal- CAD MASTERS Fusion360-Furniture Design- CAD MASTERS، مشيرا إلى أنه على الراغبين فى التسجيل للحصول على التدريب الدخول على موقع الوزارة الرسمى عبر الرابط التالى: https://trmom.manpower.gov.eg/ ويشترط فى المتقدم أن يكون على علم بأساسيات الرسم الهندسى اليدوى وأن يكون على دراية بأساسيات استخدام الحاسب الآلى. وأكد الوزير، أن هذا التدريب يأتى فى إطار الدور الاستراتيجى فى تهيئة القوى العاملة وخصوصا الشباب لمواجهة تحديات سوق العمل، لافتا إلى أن الوزارة كانت قد عقدت بروتوكول تعاون مع شركة CADMASTERS العالمية لتدريب الشباب على العديد من البرامج التى تؤهلهم لشغل وظائف المستقبل بما يعمل على تمكينهم ومساهمتهم فى تحقيق رؤية مصر 2030.

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