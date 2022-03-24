جدة - نرمين السيد - وقال رئيس حى شرق محارب هيلع فى بيان صحفى، اليوم، إن الجهات المختصة نجحت فى إزالة تعديات على أراضى زراعية فى منطقتى "أبيس وخورشيد" ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الــ 19 لإزالة التعديات على أملاك الدولة. وأكد مواصلة حملات إزالة كافة أشكال التعديات وفرض الانضباط وهيبة الدولة وتطبيق سيادة القانون.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تنفيذ 71 قرار إزالة على أراض زارعية فى الإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.