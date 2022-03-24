التعليم العالى تؤكد أهمية توحيد إجراءات تسجيل واعتماد التطعيمات عربيا

جدة - نرمين السيد - حضر الاجتماع السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، ورئيس قطاع الشئون العربية، وأعضاء المكتب التنفيذى، وذلك للمناقشة والتشاور حول البنود المدرجة على جدول أعمال المكتب التنفيذى، تمهيدا لاتخاذ قرارات بشأنها خلال أعمال الدورة العادية الـ 56 لمجلس وزراء الصحة العرب، والتى تعقد غدا الخميس 24 مارس.

واستهل الوزير الاجتماع بتقديم الشكر لكل أعضاء المكتب التنفيذى، على مجهوداتهم فى تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس، مؤكدا أهمية استمرار تضافر الجهود بين الدول العربية فى كل الملفات الصحية ذات الاهتمام المشترك لتحقيق الأمن الصحى للشعوب العربية.

كما وجه الوزير الشكر للدولة التونسية الشقيقة على نجاحها فى رئاسة الدورة السابقة الـ 54 من مجلس وزراء الصحة العرب، متنميا التوفيق والسداد للدولة الجزائرية فى مهمتها القادمة التى مازالت تواكب ظروفا فارقة يمر بها العالم العربى، كما وجه الشكر للسفيرة هيفاء أبوغزالة على دورها الفعال والحيوى فى التنسيق لأعمال مجلس وزراء الصحة العرب، ومكتبه التنفيذى لتمكينه من القيام بمهامه ومسؤولياته.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير ناقش إعداد آلية وواضحة لمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة من المجلس التى لم يتم تنفيذها، وإرسالها لوزارات الدول العربية لمعرفة المعوقات التى حالت دون التنفيذ وتقديم كافة سبل المساعدة لحلها، فضلا عن مناقشة المقترح المقدم من دولة الجزائر حول إنشاء منظمة عربية للصحة، لافتا إلى طرحه ضمن جدول أعمال المجلس غدا.

وأضاف عبدالغفار أن الوزير ناقش مشروع إيجاد استراتيجية عربية لتوحيد إجراءات تسجيل واعتماد التطعيمات واستخدامها بين الدول العربية، وتعميمها على الدول الأعضاء للاسترشاد بها، والتى تتضمن تحديد أنواع اللقاحات المعتمدة بين الدول، والاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم، ودعم الدول ذات النسب المنخفضة فى التطعيمات، فضلا عن مناقشة مشروع الاستراتيجية العربية للحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وتوحيد الجهود المبذولة لضمان التوفير والتوزيع العادل للقاحات على الدول العربية.

وأوضح عبدالغفار أن الوزير تقدم باقتراح بشأن عرض تجارب الدول العربية الناجحة فى كافة المجالات الصحية، خاصة فى مجال التصدى لجائحة فيروس كورونا، من خلال الموقع الالكترونى لجامعة الدول العربية، لتحقيق الاستفادة المتبادلة،

ولفت عبدالغفار إلى مناقشة وضع خطة عربية استرشادية للوقاية من تعاطى المخدرات، وذلك فى إطار التعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإقليمى المعنى بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وأفريقيا، فضلا عن تعزيز التعاون بين الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية، ووزراء الصحة العرب فى مجال مواجهة انتشار المخدرات.

وأشار عبدالغفار إلى الموافقة على دعوة المملكة العربية السعودية، باستضافة اجتماع الهيئات العربية العليا للدواء والغذاء، والمقرر عقده خلال الربع الثالث من العام الجارى 2022، لافتا إلى الموافقة على طلب مصر، باستضافة الاجتماع لعام 2023، بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية، مؤكدا أهمية تفعيل دور اللجنة العليا للدواء العربى، فضلا عن الموافقة على تشكيل لجنة خبراء تضم الهيئات العربية للدواء فى الوطن العربى، حرصا على تحقيق الأمن الدوائى للمواطنين.

واستكمل أن الوزير ناقش خلال الاجتماع مقترح وزارة الصحة المصرية، حول إنشاء الوكالة العربية للدواء لتحقيق التعاون بين الدول العربية، وصولا إلى الاكتفاء الذاتى من الأدوية فى ظل عدم امتلاك بعض الدول العربية القدرة على التصنيع، حيث لفت الوزير إلى أهمية تحقيق التكامل فى الصناعات الدوائية بين الدول العربية، مؤكدا الحرص على ضمان سلامة وصول الإمدادات الكافية من احتياجات الدول.

وأشار الوزير إلى موافقة الأعضاء على مقترح الوزير خلال الاجتماع، والخاص بتشكيل لجنة عليا من وزارتى الصحة والسكان المصرية، والتعليم العالى والبحث العلمى، لتقديم تصور ومقترح متكامل حول إعادة إنشاء المركز العربى للأبحاث الصحية والمعملية، وفقا للتحديثات المطلوبة، بما يتناسب مع الأوضاع الصحية الراهنة وذلك بمشاركة الراغبين من الدول العربية الأعضاء بمجلس وزراء الصحة العرب، حيث يستهدف مواكبة الأبحاث الصحية العالمية فى مجال الصحة العامة والأوبئة والفيروسات.

ومن جانبها، قدمت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الشكر لوزير التعليم العالى، على مجهوداته الدائمة فى تقديم كل سبل الدعم بالمستلزمات الطبية والأدوية، وتلبية احتياجات الدول العربية، خاصة خلال جائحة فيروس كورونا، مؤكدة أن مصر لا تدخر جهدا فى تقديم دعمها للدول العربية.