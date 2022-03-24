وفد صحة النواب يستكمل تفقد تطوير مستشفيات التأمين الصحي بالاقصر

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دوت الخليج

وفد صحة النواب يستكمل زيارته إلى الأقصر لليوم الثاني

ويتفقد الوفد البرلماني عدد من المستشفيات في مراكز محافظة الأقصر، للوقوف علي أعمال تطوير بعض المستشفيات ومجمع الأقصر الدولي وأعمال تطويرها ومتابعة سير اعمال تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل .

ومن المقرر أن يقوم الوفد البرلماني في اليوم الثاني بزيارة مستشفی إیزیس بالبياضة ومستشفى حورس بأرمنت، ومرکز طب أسرة البياضية و مركز طب الأسرة بالقرنة - مرکز أرمنت ومستشفى أرمنت، إضافة إلى تفقد المركز الطبي بمنشأة العماري و مستشفى طيبه باسنا، مرکز - اسنا .

ومن المقرر أن يلتقي وفد لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور اشرف حاتم رئيس اللجنه في نهاية الزيارة بمحافظ الاقصر والقيادات التنفيذية بالمحافظة بجانب زيارة مركز طب الأسرة الدير مركز اسنا ووحدة طب الأسرة أحمد سعيد مرکز اسنا.

ومن المقرر ان يلتقي الوفد البرلماني بمحافظ الأقصر والقيادات التنفيذية بالمحافظة، حيث تستمر الزيارة الميدانية للوفد البرلماني لمدة ٣ أيام تفقد خلالها الوفد في اليوم الأول لزيارة مينى الهيئات وزيارة مستشفى الكرنك بالأقصر و تفقد أعمال التطوير المستشفى الأقصر الدولي ومجمع الأقصر الدولي و بندر الأقصر، مركز طب الأسرة الجديد.

ويضم الوفد البرلماني الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، و الدكتور محمد الوحش وكيل اللجنة، والدكتور محمود حمدي أحمد أبو الخير وكيل اللجنة، و الدكتور کریم بدر أمين سر اللجنة والدكتورة سهير عبدالحمید، والدكتورة عبلة الألفي، والدكتورة إيناس عبد الحليم، و الدكتورة راوية مختار، والدكتورة اإرين سعيد و الدكتور محمود عزب.

يذكر أن الرئيس السيسي، صدق، علي القانون رقم 12 لسنة 2022 بإصدار قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصرى.

وتنطبق أحكام مشروع قانون إنشاء المجلس الصحي المصري، ، على جميع خريجى كليات القطاع الصحى وهى كليات الطب البشرى والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى والتمريض والطب البيطرى، وغيرها من التخصصات الصحية المختلفة التي تصدر بقرار من رئيس الوزراء، كما تسرى أحكامه على خريجى كلية طب القوات المسلحة والأكاديمية الطبية العسكرية بالقوات المسلحة، وكليات جامعة الأزهر.