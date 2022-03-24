بقيمة « 1.137 مليار جنيه»..صرف مستحقات 3500 من عمال «الحديد والصلب»

/687786/بقيمة--1137-مليار-جنيهصرف-مستحقات-3500-من-عمال-الحديد-والصلب

بلغ عدد العاملين بشركة الحديد والصلب “ تحت التصفية”، الذين صرفوا مستحقاتهم حتى الآن نحو 3500 عامل، حيث يأتي ذلك فى إطار جهود الدولة لصرف تعويضات العاملين بالشركة، فضلا عن حرص وزارة قطاع الأعمال العام على حقوق ومصالح العمال.

دوت الخليج

« 1.137 مليار جنيه»..صرف مستحقات 3500 من عمال «الحديد والصلب»

وقد وصل إجمالي المبالغ التعويضات التي تم صرفها للعاملين نحو مليار و 137 مليون جنيه، وجاري استكمال صرف التعويضات للعدد المتبقي من العاملين، اللذين لم يحصلوا على مستحاقتهم .

يأتي هذا تفعيلا لاتفاقية العمل الجماعية المتعلقة بالعاملين بشركة الحديد والصلب “تحت التصفية”، والمحررة بتاريخ 30/9/2021، والتي تمت برعاية وزارة قطاع الأعمال العام و وزارة القوى العاملة، لاستفادة العاملين من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية عن ترك الخدمة الاختياري قبل بلوغ السن القانونية.

يذكر أن وزير القوى العاملة، أعلن أن مديرية الوزارة بمحافظة قنا قامت بتعيين 757 شاب من مختلف المؤهلات، في القطاع الخاص بالمحافظة طبقا لشهادات القيد المرتدة “كعب العمل”، حيث وصل عدد المسجلين بمكاتب التشغيل 2635 شاب منهم 20 قادرون باختلاف، إضافة إلى توفير 5 فرص عمل، واستخراج 1001 شهادات قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة للعمال علي المهن المختلفة .

وأكد الدكتور محمد سعفان، وزير القوي العاملة إن المديرية صرفت منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لتقديم الرعاية الإجتماعية والصحية لهم بإجمالى 164 ألف و 882 جنيه لـ 548 عامل من المسجلين، منها 97 ألف جنيه لـ 46 عامل كرعاية إجتماعية، وصرف 67 ألف و 882 جنيها للرعاية الصحية لـ 502 عامل من المسجلين بالمديرية.

جاء ذلك في تقرير تلقاه وزير القوى العاملة، من مدير المديرية القوي العاملة بمحافظة قنا عن إنجازاتها خلال فبراير الماضي، حيث تم التفتيش العمالي على 473 منشأة، وعمل 7 حملات تفتيش شامل ، وأسفر عن تحرير 41 محضر عمالي ، من خلال مفتشى العمل ، وعمل ندوتي توعية للعاملين ، فضلا عن تلقى 17 شكوى عمالية، تم تسوية 5 شكاوى منها بشكل ودي ،وتحويل 10 شكاوى منها للقضاء ، شكوتين ما زالت تحت البحث والدراسة .