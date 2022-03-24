/687784/لأول-مرة-سهرة-غنائية-بالتعاون-بين-عمرو-دياب-ومحمد-حماقي-اليوم

يستعد الهضبة عمرو دياب اليوم اليوم الخميس الموافق 24 مارس الجاري لإحياء سهرة غنائية مع الفنان محمد حماقي، ومن المقرر إنعقاده على مسرح أبو بكر سالم، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

دوت الخليج يرصد لكم إحياء عمرو دياب ومحمد حماقي سهرة غنائية اليوم في السعودية وذلك خلال السطور القادمة.

ومن الجدير بالذكر، أن نفدت جميع تذاكر حفل ختام موسم الرياض الذي كان تحت شعار “تخيل أكتر” ومن المقرر أن يحييه كلًا من نجم الأغنية المصرية والهضبة عمرو دياب و الفنان محمد حماقي علي مسرح أبو بكر سالم يوم 24 مارس الجاري.

حفل عمرو دياب ومحمد حماقي

ويعتبر هذه المرة الأولى التي يجتمع فبها كل من الفنان عمرو دياب والفنان محمد حماقى فى حفل غنائى واحد على أرض دولة السعودية يوم 24 مارس القادم، والذي يعتبر الحفل الختامي لموسم الرياض والذي استمر على مدار الشهور الماضية وكان قد أضاء برج خليفة الموجود في دبي بصور الهضبة عمرو دياب خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك للاحتفال بتعاونه وبث جميع أغانيه وفيديوهاته وإصداراته القديمة والمستقبلية من إنتاج شركة “ناي فور ميديا” على أنغامي بشكل حصري.

شروط حفل عمرو دياب وحماقي

وفي سياق متصل، قد وضعت الجهة المنتجة لـ حفل عمرو دياب ومحمد حماقي 16 شرط لدخول الحفل، وهم “التذاكر غير قابلة للإلغاء والاسترجاع أو التبديل.. العمر المسموح به للحضور في الحفل من هم أكبر من 12 عامًا.. بشراء هذه التذكرة توافق على الامتثال لكافة الأحكام والشروط والامتثال لأحكام وشروط أخرى وقيود الجهة المنظمة قبل وأثناء الحفل”.

بالإضافة إلى “الاقتصار على دخول الملقحين بجرعتين من لقاحات كورونا وفقًا للتطبيق المحلي للتلقيح.. يجب على حامل التذكرة الوصول مبكرًا إلى موقع الحفل.. حامل التذكرة مسؤول عن التحقق من تاريخ الفعالية ووقتها ومكانها والعمر المسموح به لحضورها.. يحق للجهة المنظمة أن ترفض دخول الأشخاص المتأخرين وفي هذه الحالة لن يجوز لحامل التذكرة أن يطالب باسترداد سعر التذكرة أو طلب تعويض”.

ومن ضمن الشروط أيضًا: “مصادرة المواد الخطرة والمحظورة، كما ستتم مصادرة كل مادة ترى الجهة المنظمة أو الجهاز الأمني في مقر الفعالية أنها خطرة أو يمكن أن يتم استخدامها لإلحاق الضرر بالمكان أو إفساد الفعالية.. قد يتم تفتيش حاملي التذاكر ومقتنياتهم الشخصية عند دخول موقع الفعالية.. جميع الأسعار تشمل قيمة الضريبة المضافة.. الإقرار والالتزام بلائحة المحافظة على الذوق العام.. يوافق الشخص حامل التذكرة بصفته الحاضر لمكان الفعالية على الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية المسجلة التي قد يتم نشرها على شبكة الإنترنت”.

وجاء في قائمة شروط الحفل: “يمنع دخول كاميرات التصوير الفوتوغرافي وكاميرات الفيديو الخاصة بالمحترفين إلى المكان.. يمنع منعاً باتاً إعادة بيع التذكرة.. لا تتحمل الجهة المنظمة مسؤولية الإصابات الجسدية أو الأمراض أو وفاة أي زائر أو فقدان أو تضرر المقتنيات لأسباب ناجمة عن الفعالية أو مرتبطة بها.. للجهة المنظمة الحق في إخراج من يصدر عنه تصرف يعتبر برأي الجهة المنظمة مخالف”.