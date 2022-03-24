غداً.. مباراة منتخب البرازيل أمام تشيلي فى تصفيات كاس العالم بقطر 2022

/687782/غدا-مباراة-منتخب-البرازيل-أمام-تشيلي-فى-تصفيات-كاس-العالم-بقطر-2022

يستعد منتخب البرازيل مباراته غداً الخميس، أمام نظيره تشيلي، ضمن تصفيات كاس العالم بقطر 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن يخوض منتخب البرازيل مباراته ضد نظيره تشيلي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الواحده والنصف فجر الجمعة عبر قنوات beIN Sports Connect

سبب إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين

وفى وقت سابق، توقفت مباراة البرازيل والأرجنتين بعد أن تدخلت الوكالة الوطنية للصحة في البرازيل واقتحمت اللقاء، بسبب مشاركة عدد من لاعبي المنتخب الأرجنتيني، المخالفين لقواعد فيروس كورونا.

فيما الاتحاد الدولي لكرة القدم أصدر بيانًا رسميًا بعد العديد من التحقيقات، أكد من خلاله إعادة المباراة في موعد ومكان يتحدد لاحقًا حسب الفيفا.

قرارات تأديبية من الاتحاد الدولي :

- تغريم الاتحاد البرازيلي لكرة القدم 477 ألف يورو، و الاتحاد الأرجنتيني 190 ألف يورو، بسبب المخالفات التي أدت لما حدث، من النظام والأمان المفترض تطبيقه.

- تغريم الاتحادين البرازيلي والأرجنتيني 40 ألف يورو، لعدم استكمال المباراة.

- إيقاف رباعي المنتخب الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، وبونديا، ولوسيلسو، وكريستيان روميرو، لمدة مباراتين مع إيقاف التنفيذ، لعدم الامتثال لقوانين الاتحاد الدولي بشأن فيروس كورونا والحجر الصحي.

ترتيب مجموعة قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

1- البرازيل، برصيد 36 نقطة.

2- الأرجنتين، برصيد 32 نقطة.

3- الإكوادور، برصيد 24 نقطة من 15 مباراة.

4- أوروجواي، برصيد 19 نقطة من 15 مباراة.

5- كولومبيا، برصيد 17 نقطة.

6- بيرو، برصيد 17 نقطة.

7- تشيلي، برصيد 16 نقطة من 15 مباراة.

8- بوليفيا، برصيد 15 نقطة.

9- باراجواي، برصيد 13 نقطة من 15 مباراة.

10- فنزويلا، برصيد 7 نقاط.