حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الجمعة 25 -3-2022

حظك اليوم برج الحمل الجمعة 25 -3-2022

مهنيا:تشعر اليوم بالملل و لا رغبة لديك في القيام بأية اعمال

عاطفيا:تشعر بالتوتر بسبب بعد الحبيب عنك هذه الفترة.

حظك اليوم برج الثور الجمعة 25 -3-2022

مهنيا:لا تكن متعصبا و اقبل النصح و الاستماع الى اراء الاخرين

عاطفيا:بادر انت بالخطوة الاولى و اعلم ان الحبيب سيبادلك المشاعر.

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 25 -3-2022

مهنيا:تمر بيوم مميز على الصعيد المهني فأمورك تسير كما تتمنى

عاطفيا:عليك ان تكون اكثر تحملا للحبيب ان كنت تريد الاستمرار معه.

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 25 -3-2022

مهنيا:لديك العديد من الافكار البناءة و لكنك لا تجد الوقت المناسب لتنفيذها

عاطفيا:لا تكن كثير العتاب مما يبعد الحبيب عنك.

حظك اليوم برج الاسد الجمعة 25 -3-2022

مهنيا:ليس كل ما تتمناه تحصل عليه اليوم مما يشعرك بالاحباط

عاطفيا:عليك ان تكون اكثر هدوءا في نقاشك مع من تحب.

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 25 -3-2022

مهنيا:زيادة و تحسن في وضعك المادي مما يشعرك براحة نفسية

عاطفيا:لا تدع عواطفك تتحكم بتصرفاتك تجاه من تحب.

حظك اليوم برج الميزان الجمعة 25 -3-2022

مهنيا:تشعر بالظلم فلا احد يقدر الجهد الذى تبذله في العمل

عاطفيا:عليك ان تعمل اكثر لانجاح علاقتك مع من تحب.

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 25 -3-2022

مهنيا:تشعر انك مميز اليوم بسبب كثرة اعجاب المدراء لكن كن حذرا من الحساد

عاطفيا:الفراغ العاطفي يملأ قلبك و لا تعرف كيف تعيد الحب الى قبك.

حظك اليوم برج القوس الجمعة 25 -3-2022

مهنيا:استغل التغيرات التى تحدث في العمل الى صالحك

عاطفيا:علاقتك ناجحة مع الحبيب لا تدع الشائعات تهدمها.

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 25 -3-2022

مهنيا:لا تدع قراراتك المتهورة تكون سبب في بعد الحبيب عنك

عاطفيا:لا تفضل رؤية الحبيب هذه الأيام بسبب كلامه الجارح لك.

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 25 -3-2022

مهنيا:حاول ان تتصرف على طبيعتك و ان لا تقوم بأية خطوة قبل ان تتأكد من امكانياتك

عاطفيا:حاول ان تناقش من تحب بمشاكلك .

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 25 -3-2022

مهنيا:تتصرف بمزاجية اليوم على غير طبيعتك المعتاده

عاطفيا:تجد كل ما تبحث عنه عند الحبيب فماذا تنتظر لتبادله المشاعر