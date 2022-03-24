كلمة الرئيس السيسى بحفل تكريم المرأة المصرية تتصدر صحف القاهرة

جدة - نرمين السيد - وفى صدر صحفتها الأولى، وتحت عنوان "الرئيس السيسى: لا توجد أزمة فى القمح أو الوقود.. ولدينا احتياطى جيد وكل السلع متوافرة"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس السيسى أكد أن المرأة المصرية مدعوة أكثر من أى وقت مضى لتسهم ـ كما عهدناها دائما ـ مساهمة جادة وبناءة فى مرحلتنا المقبلة فى جمهوريتنا الجديدة التى تشهد العديد من المشروعات القومية العملاقة فى تاريخنا الحديث والتى تستهدف فى المقام الأول الاسـتثمار فى الإنسان.

وقال الرئيس السيسى إن المرأة المصرية العظيمة كانت وما زالت، دعما وظهيرا لوطنها، مشيرا إلى عدم مبالغته بأن قوة المرأة المصرية هى التى صنعت مجد هذا الوطن، فهى رمز العطاء والتفانى والتضحية المتجـردة من أى مصلحة، وهى سر الحياة.

وأضافت "الأهرام" أن الرئيس أعرب عن سعادته، وفخره بوجوده بين نخبة من عظيمات مصر فى شتى المجالات، مؤكدا اعتزازه الشخصى بهذا الاحتفال الذى أصبح تقليدا عزيزا يعتبره وسام شرف من الدولة لكل سيدة مصرية، لتعبر خلاله عن جزء يسير من الاحترام لدورها الجليل، كشريكة فى الكفاح والنجاح والبناء والعمل.

وحول المخزون الخاص بغاز البوتاجاز، قال الرئيس السيسى: «كان لدينا مخزون فى المستودعات يكفى 8 أيام فقط، واليوم أصبح لدينا مخزون يكفى لمدة شهرين وذلك بفضل جهود الدولة فى إنشاء مستودعات للبوتاجاز، فضلا عن إنشاء مستودعات للزيوت وغيرها حتى لا تواجه الدولة أى مشاكل.

وقال الرئيس السيسى: «إن سلاسل التوريد تشهد مشكلة كبيرة نتيجة الأزمة الكبيرة التى نتابعها الآن.. فهى أزمة كبيرة ولها تأثيرات اقتصادية وخيمة على الجميع»، مضيفا: «كنا نتحدث عن 70 دولارا لسعر برميل البترول، ولكننا نتحدث الآن عن 120 دولارا لسعر البرميل حاليا، ونتمنى أن تنتهى هذه الأزمة سريعا حتى لا يقفز هذا الرقم لأكثر من ذلك».

وتحت عنوان "الرئيس يكرم نماذج مشرفة من السيدات والأم المثالية على مستوى الجمهورية" ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس السيسى، كرم أمس، عددا من النماذج المشرفة من السيدات المصريات والأم المثالية على مستوى الجمهورية حيث منح وسام الكمال من الطبقة الثانية للسيدة وحيدة الديدامونى من محافظة الشرقية "الأم المثالية" على مستوى الجمهورية.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسى، منح، خلال حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2022، وسام الكمال من الطبقة الثانية للسيدة سميرة هاشم من محافظة سوهاج "الأم المثالية" الثانية على مستوى الجمهورية، كما منح الرئيس وسام الكمال من الطبقة الثانية، للسيدة إقبال فايز لبيب برياس "الأم المثالية" الثالثة على مستوى الجمهورية من محافظة قنا، والسيدة بثينة محمد عبدالسميع رمضان "الأم المثالية" من ذوى الهمم على مستوى الجمهورية من محافظة الشرقية، حيث حرص الرئيس على الذهاب إليها وتسليمها الوسام، كما حرص الرئيس على تقبيل يديها عرفانا وتقديرا لدورها ومسيرتها.

وتحت عنوان "الرئيس السيسى يتقدم الجنازة العسكرية للفريق عبد رب النبى حافظ والفريق فخرى عبد المنعم خليل"، ذكرت صحيفة "الجمهورية"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقدم الجنازة العسكرية، لكل من الفريق عبدرب النبى حافظ رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، والفريق فخرى عبدالمنعم خليل قائد الجيش الثانى الميدانى الأسبق فى حرب أكتوبر المجيدة ورئيس هيئة تدريب القوات المسلحة الأسبق، اللذين وافتهما المنية صباح أمس، بعد مسيرة عسكرية طويلة حافلة بالتضحية والفداء لرفعة شأن وطننا الغالى مصر.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجنازة أقيمت بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وعدد من الوزراء وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من قدامى القادة.

وذكرت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "مدبولى: 100 شركة ألمانية بمصر توفر قيمة مضافة للاقتصاد"، أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن الاستثمارات الألمانية تعد إحدى من أكبر الاستثمارات فى السوق المصرية، حيث يوجد 100 شركة ألمانية فى مختلف القطاعات لاسيما التكنولوجيا، والنقل الذكى، والصحة، التى توفر قيمة مضافة للاقتصاد المصرى، علاوة على مساهمتها فى نقل الخبرة الفنية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء خلال استقبال رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الأول، الدكتور «مارتن هيرنكنيشت»، رئيس مجلس إدارة منظمة أعمال الشرق الأدنى والأوسط الألمانية «نوموڤ»، والوفد التجارى والاستثمارى الألمانى المرافق له، الذى ضم ممثلى 16 شركة ألمانية فى مختلف المجالات، وذلك فى إطار زيارة الوفد الألمانى إلى مصر لعقد سلسلة من اللقاءات مع كبار المسئولين لدفع مجالات التعاون الاقتصادى المشترك، وبحث سبل زيادة الاستثمارات الألمانية بالسوق المصرية.

ومن جانبه، أكد السفير فرانك هارتمان، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، أن مصر تعد شريكا استراتيجيا لألمانيا، حيث تطورت العلاقات الثنائية بين البلدين منذ عام 1952، وبمرور السنين أصبحت مصر أحد أكبر الشركاء الاقتصاديين لألمانيا بالمنطقة، بفضل إقامة شراكات ناجحة وطويلة الأمد فى مختلف المجالات، خاصة النقل والطاقة، وبما يتسق مع رؤية مصر 2030.

وأشار السفير الألمانى إلى أن هذا الوفد يعد أكبر وفد تجارى واستثمارى ألمانى يزور مصر منذ بداية جائحة كورونا، بما يعكس مدى جاذبية السوق المصرية.

وتحت عنوان "القباج: الرئيس السيسى حريص على مكانة النساء"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أكدت أن الرئيس عبدالفتاح السيسى حرص منذ توليه المسئولية على تصحيح صورة ومكانة النساء فى مصر، وشــرع فى إطــلاق فضاء رحب لتوظيف قدراتهن ومشاركتهن فى بناء الدولة وإدارة مؤسساتها، وتحسين الصورة الذهنية والإعلامية للمرأة المصرية لمقاومة الوعى الزائف والممارسات الجائرة التى تنزع حمايتها وتبدد طاقتها، ليصبح ذلك جــزء يتجزأ من التنمية العادلة والشاملة والمستدامة.

ونقلت الصحيفة عن القباج، قولها فى كلمتها خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2202، إن مصر عــاشــت فى العقد الأخــيــر أحــداث عصيبة وقاسية وأصعب ما فيها هو تحدى استعادة الوطن وترسيخ أسس الدولة الحديثة.

وتحت عنوان "القوات المسلحة توفر السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتوفير كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية التى تلبى احتياجات المواطنين فى شتى أنحاء الجمهورية، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتوفير السلع الأساسية لتقديم الدعم اللازم لأبناء الشعب المصرى، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.

وتحت عنوان "الدولار يتراجع فى تعاملات البنوك ويسجل 18٫42 للبيع"، ذكرت صحيفة "المصرى اليوم" أن سعر الدولار شهد خلال تعاملات البنوك المحلية، أمس، تراجعا بقيمة 13 قرشا، بعد أن سجل 18.32 جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع فى بنوك (الأهلى المصرى، مصر، والتجارى الدولى)، مقابل 18.45 للشراء، و18.55 للبيع، أمس الأول.وقال الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، إن تحديد سعر الدولار الجمركى بواقع 16 جنيها لمدة شهر ستتم مراجعته عقب انتهاء المدة المذكورة، وفقا لتقدير الموقف والمعطيات حينها، بهدف تشجيع الإنتاج المحلى والصناعة الوطنية، منوها بأن ثمة مؤشرات بدأت تظهر فى السوق بإعلان البعض زيادة سلع ومنتجات مستوردة كقطع غيار وسيارات.