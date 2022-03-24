عاجل- توضيح مهم بشأن امتحانات الثانوية العامة (المدارس الحكومية والخاصة)

جدة - نرمين السيد - وأكد شوقى، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، أن امتحانات الثانوية العامة، سوف تتم من لجان موجودة بالمدارس الحكومية المجهزة فقط، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تيسير أداء الامتحان من "المدارس الخاصة" بنفس مستويات نجاح المدارس الحكومية المجهزة رغم الاعتماد على الشبكات فى هذه الحالة ولكن نفعل ذلك من أجل امتحانات سنوات النقل وليس الثانوية العامة ولكى نحكم السيطرة على كل السيناريوهات.

واستعرض وزير التربية والتعليم العديد من الملاحظات عن تدريب الصف الأول الثانوى على منصة الامتحانات الإلكترونية والذى تم فى الفترة من 20-22 مارس 2022، موضحًا أن الوزارة تدرس تنفيذ تدريب مشابه للصفين الثانى والثالث الثانوى خلال شهر رمضان المعظم وسوف يتم الإعلان عن ذلك فى حال الاستقرار عليه.

وأكد الوزير أنه سيتم إضافة الكتاب المدرسى كمرجع من داخل منصة الامتحان ولن نعتمد على ورقة مفاهيم، ووجه الشكر للطلاب المجتهدين من طلاب الأول الثانوى الذين استفادوا من هذه التجربة و لكل مسؤولى التطوير التكنولوجى فى الميدان والوزارة على ما بذلوه من جهد لإنجاح هذه التجربة الهامة جدا.

وأشار إلى أنه تم تحليل هذه التجربة من جميع النواحى حول الجمهورية والقادم أفضل من هذا، مؤكدا أن الوزارة تسعى إلى امتحانات إلكترونية ناجحة بنسبة 100% رغم صعوبة الهدف، تصحيح إلكترونى بدون عنصر بشرى، امتحان إلكترونى بنظام الكتاب المفتوح، امتحان إلكترونى بدون استخدام شبكات الإنترنت، امتحان إلكترونى بدون غش إلكترونى لضمان العدالة بين الطلاب وتحقيق هيبة الامتحان وجودته والتخلص من ظاهرة التظلمات وقضايا المحاكم.