جدة - نرمين السيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من اليوم الخميس، وحتى يوم الثلاثاء المقبل. ويرصد دوت الخليج، فى السطور التالية أبرز الأحداث على مدار الساعات الماضية: أسعار الذهب اليوم فى مصر الداعية نادية عمارة تكشف عن أغرب سؤال تلقته على الهواء (فيديو) المستشار بولس فهمى أمينا عاما لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية الأمطار تضرب هذه المحافظة.. وإعلان حالة الطوارئ القصوى أول تعليق للمستشار بولس فهمى بعد اختياره أمينا لـ اتحاد المحاكم الدستورية ظاهرة قوية تؤثر على طقس اليوم وتمتد لـ القاهرة (تفاصيل) ممرضة براتب 22 ألف جنيه.. القوى العاملة تعلن آخر موعد للتقديم درجات الحرارة ستصل لـ 28.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال 6 أيام الأرصاد تعلن خريطة سقوط الأمطار اليوم (صورة) طقس اليوم.. موجة البرد تواصل الاستمرار.. وهذه درجات الحرارة غضب أممى شديد تجاه حكومة أفغانستان.. اعرف السبب الجزائر تواصل هزيمة كورونا.. اعرف عدد الإصابات خلال 24 ساعة بريطانيا تقرر دعم أوكرانيا بـ 6 آلاف صاروخ تدخل ألمانى جديد لـ حل الأزمة الأوكرانية مع روسيا موسكو تهدد أوروبا: مقاطعتكم لـ الغاز الروسى يشبه سيناريو نهاية العالم مباراة مصر والسنغال.. مطلب عاجل لـ زيزو من الجماهير (فيديو) قبل انطلاق مباريات الحسم.. 15 منتخبا ضمنت تأهلها لـ كأس العالم 2022 مباراة مصر والسنغال.. وعد ومطلب لـ عمرو السولية من الجماهير (فيديو) مباراة مصر والسنغال.. رئيس استاد القاهرة: الملعب قطعة من أوروبا آخر تطورات مفاوضات الأهلى لـ ضم نجم الترجى (فيديو) موعد حفل شيرين عبد الوهاب فى الإمارات (صورة) كارمن سليمان: لو مكنتش مطربة.. كنت عايزة أشتغل فى هذه الوظيفة (فيديو) هالة صدقى تعلن وفاة ابنة خالتها (صورة) Marry Me.. إيرادات فيلم جينيفر لوبيز الجديد تقفز إلى هذا الرقم إيرادات The Outfit تحقق رقما صادما وفاة 3 شباب وإصابة آخر فى حادث مروع بـ الدقهلية (أسماء) تريلا تقتل شابا فى سوهاج

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز دوت الخليج: حالة الطقس لمدة 6 أيام.. ووفاة ابنة خالة هالة صدقى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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