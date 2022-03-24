عاجل- مواعيد قطارات‎ ‎بحرى من محطة شبرا (اختصار وصول ‏‎وقيام)

جدة - نرمين السيد - أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الخميس، بيانًا بخصوص اختصار وصول وقيام قطارات‎ ‎الوجه البحرى (الروسى ذات التهوية ‏الديناميكية - المختلطة - تحيا مصر) بمحطة شبرا الخيمة بصفة مؤقتة.





وأعلنت الهيئة، فى بيانها، أنه نظرًا لاستكمال أعمال فك ارتباط برج الشمال لتطوير ولتحديث نظم الإشارات ‏والاتصالات به لزيادة عوامل السلامة والأمان ورفع الطاقة الاستيعابية لخط القاهرة الإسكندرية ورفع كفاءة التشغيل بمحطة القاهرة وما يتطلبه ذلك من ضرورة غلق بعض السكك، فقد تقرر اختصار وصول وقيام قطارات‎ ‎الوجه البحرى (الروسى ذات التهوية ‏الديناميكية - المختلطة - تحيا مصر) بمحطة شبرا الخيمة بصفة مؤقتة.

وتابعت: "مع استمرار مسير القطارات المكيفة والقطارات المتجهة ‏إلى الوجه القبلى إلى محطة القاهرة، وذلك اعتبارا من غد الجمعة".

وأضافت الهيئة فى بيان صحفى اليوم، أنه سيتم الأخذ فى الاعتبار أن القيمة المقررة للتذكرة لكافة القطارات المنتهية والقائمة من محطة شبرا الخيمة ستكون طبقاً للتعريفة المقررة ‏للسفر من وإلى محطة شبرا الخيمة‎.

وأوضحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه فور الانتهاء من أعمال التطوير والتحديث، سوف يتم إعادة استمرار وصول وقيام كافة القطارات من وإلى محطة القاهرة ‏كالتشغيل الحالى المعتاد، موجهة الشكر لجمهور الركاب لحسن تعاونهم معها.