القوى العاملة: تعيين 757 شابا من مختلف المؤهلات بقنا

وقال الوزير، إن المديرية صرفت منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم اجتماعياً وصحياً بإجمالى 164 ألفاً و 882 جنيه لـ 548 عاملاً من المسجلين، منها 97 ألف جنيه لـ 46 عاملاً كرعاية اجتماعية، وصرف 67 ألفاً و 882 جنيها للرعاية الصحية لـ 502 عاملا من المسجلين بالمديرية.
جاء ذلك فى تقرير تلقاه الوزير من حسام طلبة مدير المديرية عن إنجازاتها خلال فبراير الماضى، أشار فيه إلى أنه تم التفتيش العمالى على 473 منشأة، وعمل 7 حملات تفتيش شامل، وأسفر عن تحرير 41 محضرا عماليا، من خلال مفتشى العمل، وعمل ندوتى توعية للعاملين، فضلاً عن تلقى 17 شكوى عمالية، تم تسوية 5 شكاوى منها ودياً ،وتحويل 10 شكاوى منها للقضاء، شكوتين ما زالت تحت البحث والدراسة.
كما قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على مستوى المحافظة على 178 منشأة، وذلك فى إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار (كوفيد- 19 )، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظاً على صحتهم.
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