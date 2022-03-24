/687780/موعد-مباراة-منتخب-مصر-أمام-السنغال-فى-تصفيات-كأس-العالم-بقطر-2022

يحل منتخب السنغال ضفياً على نظيره منتخب مصر، غداً الجمعة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ضمن تصفيات كأس العالم بقطر 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة منتخب مصر ضد السنغال عبر قنوات أون تايم سبورتس.

قائمة منتخب مصر

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد أبو جبل - محمد صبحي.

فى خط الدفاع: عمر جابر-عمر كمال- محمد عبد المنعم، محمود حمدي الونش- محمود علاء- أيمن أشرف-أحمد فتوح- ياسر إبراهيم.

فى خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية- محمد النني- حمدي فتحي- إمام عاشور- محمد مجدي قفشة- أحمد سيد زيزو- نبيل عماد دونجا.

فى خط الوسط الهجومي: عمر مرموش- محمود حسن تريزيجيه- محمد صلاح.

فى خط الهجوم: مصطفى محمد- مروان حمدي.

كأس أمم إفريقيا 2021

الجدير بالذكر أن تلقي منتخب مصر نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 أمام السنغال بركلات الترجيح، بعزة أداء وكل فخر، بعد تقديم مباراة من العيار الثقيل في البطولة، وجرجرت أسود التيرانجا للوقت الإصافي بالتعادل السلبي.

وفى ذلك الوقت لم تتمالك لاعبي المنتخب المصري نفسها حيث سيطر الحزن عليهم، ولكن كانت الأعباء أفقل على قائد الفريق محمد صلاح، بعد ضياع اللقب للمرة الثانية في اللحظات الأخيرة.

ضياء السيد مدرب عام للمنتخب

وكشف ضياء السيد المدرب العام للمنتخب الوطني الأول، عن حالة لاعبي المنتخب في المسكر المقام بالدفاع الجوي، استعداداً لمواجهة السنغال بتصفيات مونديال قطر.

وصرح ضياء السيد على هامش مران المنتخب أمس الثلاثاء، أن لاعبي الفراعنة يعيشون في حالة من التركز الشديد في الوقت الحالي قبل مواجهة السنغال.

وأضاف: "اللعيبه لديها ثقة في أنفسها ويعلمون جيدًا أن حلم الشعب المصري يتمثل في التأهل للمونديال، ولدينا حالة من الإصرار لتحقيق هذا الحلم".

وتابع: "نعمل بكل جدية في المعسكر بعد النقلة الكبيرة التي شهدها منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية، والجميع شعر بها من كافة الجوانب والدعم".