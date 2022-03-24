/687779/موعد-مباراة-منتخب-البرتغال-أمام-تركيا فى-تصفيات-كأس-العالم-بقطر-2022

يستضيف منتخب البرتغال نظيره تركيا اليوم الخميس، ضمن تصفيات كأس العالم بقطر 2022، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 9:45 مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة البرتغال أمام نظيره تركيا، عبر قنواتbeIN Sports 2 HD Premium.

فيما يغيب قائد المنتخب البرتغالي

فيما يغيب قائد المنتخب البرتغالي المدافع لافيران بيبي أمام تركيا، وذلك بسبب تعرضه اصابته بفيروس كورونا في اليوم الأول من معسكر منتخب بلاده، بحسب ما أعلن الاتحاد البرتغالي.

رونالدو عن أداءه مع مان يونايتد

وقال رونالد : "هذا هو النضج والخبرة والذكاء لفهم أنه ربما تخسر بعض الأشياء للفوز بأشياء أخرى ولديك التوازن الصحيح لمواصلة المنافسة وتكون على أعلى مستوى".

من ناحيه اخري قد تعرض رونالدو إلى الكثير من الانتقادات في الفترة الأخيرة، وذلك من أجل تراجع مستواه وغريزته التهديفية، حيث لم يسجل إلا هدفًا واحدًا فقط في عام 2022، ولم تتوقيع جماهير مانشستر يونايتد هذا الصيام التهديفي من اللاعب.

قائمة البرتغال

فى حراسة المري: روي - ديوجو كوستا -أنتوني لوبيز

فى خط الدفاع: ديوجو دالوت - جواو كانسيلو - ديوجو دالوت - جونكالو إيناسيو - جوزيه فونتي - بيبي - نونو مينديز- رافائيل جيريرو-سيدريك سواريس

فى خط الوسط: دانيلو بيريرا - ماتيوس نونيس - ويليام كارفاليو - روبن نيفيس - برونو فرنانديز - جواو موتينيو - أوتافيو مونتيرو - برناردو سيلفا.

فى خط الهجوم:جواو فيليكس - أندريه سيلفا – كريستيانو رونالدو - دييجو جوتا - جونزالو جيديس - رافائيل لياو.