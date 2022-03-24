/687778/موعد-مباراة-إيطاليا-ضد-مقدونيا-الشمالية-والقنوات-الناقلة

يدخل منتخب إيطاليا مباراته اليوم الخميس، ضد نظيره مقدونيا الشمالية، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة إلا الربع ،على ملعب "رينزو باربيرا" ضمن منافسات دور نصف النهائي من ملحق التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: القنوات الناقلة ومن المقرر أن تذاع مباراة إيطاليا أمام مقدونيا الشمالية، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium قائمة إيطاليا في حراسة المرمى: سالفاتوري سيريجو "جنوى" – أليكيس ميريت "نابولي" – أليسيو كرانيو "كالياري" – ماركو كارنيسيتش "كريمونيسي". فى خط الدفاع: جورجيو كيليني "يوفنتوس" – أليساندرو باستوني "إنتر ميلان" – رافاييل تولوي "أتالانتا" – لويس فيليبي "لاتسيو" – جورجيو شالفيني "أتالانتا" – جيانلوكا مانشيني "روما" – ماتيا دي تشيليو "يوفنتوس" – جيوفاني دي لورينزو "نابولي" – أليساندرو فلورينزي "ميلان" – دافيدي كالابريا "ميلان" – كريستيانو بيراجي "فيورنتينا" - لوكا بيليجريني "يوفنتوس". فى خط الوسط: ساندرو تونالي "ميلان" – نيكولو باريلا "إنتر ميلان" – بريان كريستانتي "روما" – مانويل لوكاتيلي "يوفنتوس" – ماتيو بيسينا "أتالانتا" – ستيفانو سينسي "إنتر ميلان" – نيكولو فايولي "كريمونيسي" – دافيدي فراتيسي "ساسولو" – سامويلي ريتشي "إمبولي". فى خط الهجوم: ماريو بالوتيلي "أدانا دميرسبور التركي" – تشيرو إيموبيلي "لاتسيو" – لورينزو إنسيني "نابولي" – دومينيكو بيراردي "ساسولو" – فيديريكو بيرنارديسكي "يوفنتوس" – نيكولو زانيولو "روما" – جواو بيدرو "كالياري" – جياكومو راسبادوري "ساسولو" – جيانلوكا سكاماتشا "ساسولو" – ماتيا زاتشاني "لاتسيو". الجدير بالذكر أن الذي يحقق الفوزاليوم الخميس، من مباراة إيطاليا و مقدونيا سيقابل الفائز من مواجهة البرتغال وتركيا والتي تقام في نفس الموعد، و يتأهل منتخب وحيد من الأربعة "البرتغال، ايطاليا، تركيا، مقدونيا" إلي نهائيات كأس العالم قطر . تأهل 12 منتخب إلى كأس العالم 2022 قطر -قطر من قارة آسيا (مستضيف البطولة) - ألمانيا من قارة أوروبا. - الدنمار من قارة أوروبا. - البرازيل من قارة أمريكا الجنوبية - فرنسا من قارة أوروبا - بلجيكا من قارة أوروبا - أوكرانيا من قارة أوروبا - إسبانيا من قارة أوروبا - إنجلترا من قارة أوروبا - صربيا من قارة أوروبا - سويسرا من قارة أوروبا - هولندا من قارة أوروبا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد مباراة إيطاليا ضد مقدونيا الشمالية.. والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.