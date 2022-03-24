أهم الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 24 مارس 2022

جدة - نرمين السيد - أسوان ينطلق المؤتمر السنوى لقسم القلب بكلية الطب جامعة أسوان؛ تحت عنوان "أحدث ما وصل إليه العلم فى علاج أمراض القلب"، وذلك بالتعاون مع مؤتمر القسطرة التداخلية برئاسة الدكتور حسام منصور والبروفيسور مارك بيرنيز استاذ قسطرة القلب بجامعات فرنسا. الرباط تنطلق رسميًا بالمغرب احتفالات الرباط عاصمة الثقافة فى العالم الإسلامى 2022، والتى تشرف عليها منظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" ووزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية، تحت رعاية الملك محمد السادس، وذلك فى حفل كبير يُبرز ثراء التراث والموروث الثقافى والفنى المغربى. القاهرة يستضيف مركز إبداع قبة الغورى بشارع الأزهر التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، فى الثامنة مساءً، حفلا لفرقة رضا للفنون الشعبية، بالتعاون مع البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية. القاهرة يفتتح قطاع الفنون التشكيلية صالون فن الخزف الأول، فى السادسة مساء الخميس المقبل، بقصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية.

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