ممرضة براتب 22 ألف جنيه.. القوى العاملة تعلن آخر موعد للتقديم

جدة - نرمين السيد - وقال، فى بيان له، إن اليوم الخميس، هو آخر موعد لقبول طلبات الممرضات للعمل بإحدى المؤسسات الطبية فى دولة الكويت، براتب شهرى يوازى 22 ألف جنيه مصرى تقريبا، فضلا عن توفير بدل السكن، وتذكرة السفر.

ولفت وزير القوى العاملة إلى أنه يشترط فى المتقدمات من الممرضات "إناث فقط"، أن يكنّ من الحاصلات على بكالوريوس التمريض من جامعات عين شمس، والقاهرة، والإسكندرية، فضلا عن خبرة لا تقل عن 4 سنوات، وإجادة اللغة الإنجليزية، والتأكيد بالحصول على جرعتين من إحدى اللقاحات المعترف بها للسفر للخارج.

وأشار إلى أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل بالخارج، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس، بمدينة نصر، بالقاهرة، فى موعد غايته اليوم الخميس، من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا.