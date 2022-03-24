مواعيد مباريات اليوم الخميس.. والقنوات الناقلة

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تقام مباريات اليوم الخميس، العديد من المواجهات الهامة فى متخلف منتخابات العالم، ومن أبرزهم مباراة إيطاليا ضد مقدونيا الشمالية فى تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم

يخوض منتخب ويلزضد النمسا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 9:45 مساءً

يخوض مباراة السويد ضد التشيك، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 9:45 مساءً، عبر قنواتbeIN Sports 3 HD Premium

تقام مباراة إيطاليا ضد مقدونيا الشمالية ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 9:45 مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

يخوض منتخب البرتغال ضد نظيره تركياوالتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 9:45 مساءً، عبر قنوات beIN Sports 2 HD Premium

مواعيد مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022

يخوض منتخب استراليا أمام نظيره اليابان، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً.

يخوض كوريا الجنوبية ضد إيران والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الواحده ظهراً.

يخوض فيتنام ضد عمان،والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية مساءً.

يخوض الصين ضد السعودية، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة، الخامسة مساءً.

يخوض منتخب العراق ضد نظيره الإماراتوالتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً.

مواعيد مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

يخوض منتخب أوروجواي ضد نظيره بيرو، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الواحده والنصف فجر الجمعة.

تقام مباراة كولومبيا أمام منتخب بوليفيا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الواحده والنصف فجر الجمعة.

يخوض باراجواي ضد الإكوادور، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الواحده والنصف فجر الجمعة.

يخوض منتخب البرازيل مباراته ضد نظيره تشيلي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الواحده والنصف فجر الجمعة عبر قنوات beIN Sports Connect