طقس اليوم.. موجة البرد تواصل الاستمرار.. وهذه درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - ولفت الخبراء إلى أنه يسود "نهارا"، طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

بينما يسود ليلا، طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء، محذرين من تخفيف الملابس وخصوصا خلال هذه الفترة.

وتوقع الخبراء سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وأمطارا خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى، ومدن القناة على فترات متقطعة.

واشاروا إلى وجود نشاط لـ الرياح على جميع الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وسيناء والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى على فترات متقطعة.

وأشار خبراء الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

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