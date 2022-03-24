الأرصاد تعلن خريطة سقوط الأمطار اليوم (صورة)

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إنه من المتوقع أن يسود اليوم الخميس، نهارا، طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ووجهت الأرصاد تحذيرا من طقس الليل، مشددة على أنه يسود ليلا طقس شديد البرودة على جميع الأنحاء.

وتوقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وأمطارا خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى، ومدن القناة على فترات متقطعة.