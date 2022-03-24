برلمانية لـ دوت الخليج على هامش احتفالية تكريم عيد الأم: أدعو النائبات لدعم قانون «ضرب الزوجات»

/687727/برلمانية-لـ-تحيا-مصر-على-هامش-احتفالية-تكريم-عيد-الأم-أدعو-النائبات-لدعم-قانون-ضرب-الزوجات

قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يضرب دائما اروع المثل بتقدير المرأة المصرية وحرصه علي حصولها علي حقوقها كاملة، وذلك ما أكد عليها بأن احترام المرأة وحمايتها التزام سياسي وليس منحة، دليل علي تقدير القيادة السياسية للمرأة .

دوت الخليج

تأكيد السيسي علي أن دعم الدولة ليس منحة دليل علي تقديره لمكانتها ودورها في خدمة المجتمع

وأكدت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج ، أن المرأة أصبحت شريك أساسي للرجل في عملية البناء والتنمية التي تقودها مصر في عهد الرئيس السيسي، وفي كل المواقع أثبتت قدرتها وكفاءتها، حتى صارت مبعثا للفخر والاعتزاز لكل إمرأة عربية.

وأشارت عضو مجلس النواب، ان الدستور المصري يتضمن للمرة الأولى22 مادة عن تمكين المرأة والمساواة وعدم التمييز، وعند ترجمتها على أرض الواقع نجد المرأة حاصلة على التمكين، وعلى نسبة مرضية بالحكومة، فضلا عن تثيلها فى مجلسي النواب والشيوخ، كما حصلت على التمكين بالعديد من المناصب القيادية كمستشارة للرئيس، ووزيرة كمحافظ ونائب محافظ.

وطالبت النائبة أمل سلامة، مجلس النواب، بسرعة مناقشة قانون تغليظ عقوبة ضرب الزوجات، فضلا عن دعم النائبات حول هذا القانون لإقراره لمواجهة العنف ضد المرأة، وللحفاظ على الأسرة المصرية من التفكك.

ووجهت النائبة أمل سلامة بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى قائلة:" لقد رزقنا الله بإنسانيتك وقيادتك الحكيمة" فقد أعدت للمرأة المصرية كرامتها وحقها فى تنمية بلدها، مؤكدة أن دعم السيد الرئيس للمرأة كان الدافع الرئيس فى الدفاع عن مصالح الوطن وصون مقدراته، حفظكم الله سيادة الرئيس لمصر ولشعبها المخلص. يذكر ان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال اليوم إن المرأة المصرية العظيمة تدعم وما زالت دعما وظهيرا لوطنها، مشددا على أن قوة المرأة المصرية هي التي صنعت مجد هذا الوطن.