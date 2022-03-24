/687709/سولاف-درويش-لـ-تحيا-مصرعلى-هامش-احتفالية-عيد-الأم-المرأة-حظيت-بكل-أشكال-التمكين-منذ-تولي-الرئيس-السيسي

أشادت النائبة سولاف درويش، وكيلة لجنة القوى العاملة، بتوجيهات الرئيس السيسي خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية، باتخاذ عدد من الإصلاحات والتشريعات القانونية، لتعزيز مكانة المرأة وتمكينها وحمايتها، مؤكدة أن الرئيس السيسي منذ توليه رئاسة الجمهورية، يقدر دور المرأة فى بناء المجتمع وتربية النشء.

دوت الخليج

وكيلة القوى العاملة على هامش احتفالية عيد الأم: سنعمل على تحويل توجيهات السيسي إلى تشريعات

وقالت عضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، أن القيادة السياسية تحرص على وضع إطار رسمي ووطني داعم لتمكين المرأة في سوق العمل وتحفيز التمييز الحكومى والمؤسسي في هذا المجال، إضافة إلى دعم المرأة من أجل التحاقها بوظائف المستقبل، ومواجهة جميع أشكال التحرش والعنف والمضايقات والاستغلال وإساءة استغلال السلطة في أماكن العمل، والحماية من الإيذاء البدني في نطاق الأسرة صونا لكرامة المرأة ومكانتها.

وأوضحت درويش، أن أعضاء البرلمان سوف يعملون على تحويل هذه توجيهات الرئيس السيسي بشأن حماية المرأة، الى تشريعات تحت قبة البرلمان، مطالبة بضرورة سرعة مناقشة القانون الذي تقدمت بها بشأن مواجهة العنف ضد المرأة، مضيفة” سوف أقوم بتقديمه مرة أخرى بعد العرض على حزب مستقبل وطن لمزيد من التنقيح والدراسة فى ضوء توجيهات الرئيس بحفل عيد الأم”.

يذكر أن الرئيس السيسي، شارك أمس ، فى احتفالية،” تكريم المرأة المصرية والأم المثالية”، كرم خلالها عدد من السيدات المصريات والأمهات المثاليات، بحضور السيدة انتصار السيسي قرينته، والدكتورة هالة السعيد، وززيرة التخطيط، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا ممرسي، رئيس المجلس القومي للمراة،وعدد من الشخصيات النسائية فى مختلف ومؤسسات الدولة.