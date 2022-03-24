جدة - نرمين السيد - وكانت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، قد أعلنت حالة الطوارئ وكلفت الأجهزة التنفيذية برفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع الآثار الناتجة عن موجة البرد والطقس السيئ.
وعلى صعيد متصل، واصلت الأرصاد الجوية التحذير من موجة الطقس غير المستقر التى تضرب مصر حاليا، لافتة إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا تمتد إلى باقى السواحل الشمالية مع تقدم الوقت.
وتقل حدة الأمطار كلما تقدمنا لداخل لتصبح خفيفة إلى متوسطة على جنوب الوجه البحرى تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمطار تضرب هذه المحافظة.. وإعلان حالة الطوارئ القصوى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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