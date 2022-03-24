الأمطار تضرب هذه المحافظة.. وإعلان حالة الطوارئ القصوى

جدة - نرمين السيد - وكانت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، قد أعلنت حالة الطوارئ وكلفت الأجهزة التنفيذية برفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع الآثار الناتجة عن موجة البرد والطقس السيئ.

وعلى صعيد متصل، واصلت الأرصاد الجوية التحذير من موجة الطقس غير المستقر التى تضرب مصر حاليا، لافتة إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا تمتد إلى باقى السواحل الشمالية مع تقدم الوقت.

وتقل حدة الأمطار كلما تقدمنا لداخل لتصبح خفيفة إلى متوسطة على جنوب الوجه البحرى تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة.