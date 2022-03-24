ظاهرة قوية تؤثر على طقس اليوم وتمتد لـ القاهرة (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - ولفتت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا تمتد إلى باقى السواحل الشمالية مع تقدم الوقت.

وأشارت الأرصاد إلى وجود نشاط لـ الرياح على جميع الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على جنوب البلاد، وسيناء والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

وأكدت الأرصاد أن الأجواء الباردة ستستمر على شمال البلاد وتكون دافئة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم 17 درجة، والسواحل الشمالية 16 درجة، وشمال الصعيد 18 درجة، وجنوب الصعيد 22 درجة.