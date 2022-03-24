أول تعليق للمستشار بولس فهمى بعد اختياره أمينا لـ اتحاد المحاكم الدستورية

جدة - نرمين السيد - وقال فهمى، فى كلمته، عقب اجتماع الجمعية العامة للمحاكم الدستورية العربية، إنه يتقدم بخالص الشكر لجميع أعضاء المحكمة على ثقتهم فى ترشيحات المحكمة الدستورية المصرية.

ووجه رئيس المحكمة الدستورية الشكر لأعضاء الاتحاد المحاكم الدستورية العربية للتصويت باختياره أمينا عاما للاتحاد، خلفا للمستشار سعيد مرعى، رئيس المحكمة الدستورية السابق، والذى وفته المنية الشهر الماضى.

ومن جانبه، عرض المستشار عبد العزيز سالمان، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والأمين العام المساعد للاتحاد كلمته التى عرض فيها خطة الأمانة العامة الجديدة لتطوير العمل بالاتحاد فى الفترة المقبلة.

وكانت الجمعية العامة لـ اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، قد قررت اختيار المستشار بولس فهمى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أمينا عاما للاتحاد، والمستشار الدكتور عبد العزيز سالمان نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أمينا عاما مساعدا.

وقال المستشار الدكتور طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمى لها، فى بيان، إن اجتماع الجمعية العامة الذى عقد افتراضيا، وترأسه المستشار هشام التل رئيس المحكمة الدستورية بالأردن، أسفر عن الموافقة بالإجماع على الترشيح المقدم من المحكمة الدستورية العليا المصرية، فى شأن منصبى الأمين العام للاتحاد والأمين العام المساعد.

وأشار إلى أن المستشار بولس فهمى ألقى كلمة رحب خلالها بالمشاركين فى اجتماع الجمعية العامة، كما شكر الدول المشاركة على ثقتها فى ترشيحات المحكمة الدستورية العليا المصرية، فى حين عرض المستشار عبد العزيز سالمان فى كلمته لمقترحات الأمانة العامة الجديدة لتطوير العمل بالاتحاد فى الفترة القادمة.