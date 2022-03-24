المستشار بولس فهمى أمينا عاما لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية

جدة - نرمين السيد - قررت الجمعية العامة لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، اختيار المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا أمينا عاما للاتحاد، والمستشار الدكتور عبد العزيز سالمان نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أمينا عاما مساعدا.





وقال المستشار الدكتور طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمى لها، فى بيان، إن اجتماع الجمعية العامة الذى عقد افتراضيا، وترأسه المستشار هشام التل رئيس المحكمة الدستورية بالأردن، أسفر عن الموافقة بالإجماع على الترشيح المقدم من المحكمة الدستورية العليا المصرية، فى شأن منصبى الأمين العام للاتحاد والأمين العام المساعد.

وأشار إلى أن المستشار بولس فهمى ألقى كلمة رحب خلالها بالمشاركين فى اجتماع الجمعية العامة، كما شكر الدول المشاركة على ثقتها فى ترشيحات المحكمة الدستورية العليا المصرية، فى حين عرض المستشار عبد العزيز سالمان فى كلمته لمقترحات الأمانة العامة الجديدة لتطوير العمل بالاتحاد فى الفترة القادمة.