الداعية نادية عمارة تكشف عن أغرب سؤال تلقته على الهواء (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال حوارها لـ برنامج "معكم منى الشاذلى"، المذاع على قناة cbc الفضائية، مساء أمس الأربعاء.

نادية عماره

وقالت الدكتورة نادية عمارة: "أحد المتصلين اعترض على شكلى ووضعى للمكياج، وكان بيسأل إزاى بقدم برنامج دينى وأنا بحط مكياج؟!".

وتابعت: "نعيش وسط بعض المتشددين والمدعين للعلم والدين، ويحاول البعض تشويه دور المرأة المسلمة فى المجتمع".