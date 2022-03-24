الداعية نادية عمارة تكشف عن أغرب سؤال تلقته على الهواء (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال حوارها لـ برنامج "معكم منى الشاذلى"، المذاع على قناة cbc الفضائية، مساء أمس الأربعاء.
نادية عماره
وقالت الدكتورة نادية عمارة: "أحد المتصلين اعترض على شكلى ووضعى للمكياج، وكان بيسأل إزاى بقدم برنامج دينى وأنا بحط مكياج؟!".
وتابعت: "نعيش وسط بعض المتشددين والمدعين للعلم والدين، ويحاول البعض تشويه دور المرأة المسلمة فى المجتمع".
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