/687776/ميدو-مرتضى-منصور-لم-يتردد-لحظة-في-إسناد-منصب-لعمرو-زكي-بالزمالك

تحدث أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، حول ما حدث مع عمرو زكي اليوم بنادي الزمالك بعد استلامه مهام عمله كنائب رئيس قطاع الناشئين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية على قناة المحور ببرنامج "الريمونتادا": "مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، لم يتردد لحظة في إسناد منصب لعمرو زكي داخل النادي".

تصريحات ميدو

وأضاف: "يجب أن يكون هناك توعية عن الأمراض النفسية التي يتعرض لها اللاعبين بعد الاعتزال، لأن في لاعيبة كتير بيتعرضوا لحالة نفسية ودا كنا بنشوفه كتير".

وعن مباراة الأهلي والهلال قال: "من غير المنطقي أن يتم تطبيق الفار بشكل استثنائي في مباراة الأهلي والهلال، كما طلب الفريق السوداني أن يكون هناك تقنية الفيديو باللقاء".

واشار: "محمد بركات وحازم إمام لهما دوراً هاماً في دعوة أساطير كرة القدم المصرية لمباراة السنغال، وهو شئ جيد وإيجابي أن يتم دعوة أساطير الكرة المصرية لحضور اللقاء الهام أمام السنغال".

تدريبات قوية للمنتخب الوطني استعداداً لمواجهة السنغال بتصفيات كأس العالم

خاض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مرانه الثاني في معسكر ملعب الدفاع الجوي، استعداداً لمباراة السنغال الجمعة المقبلة في تصفيات كأس العالم.

أدى المنتخب الوطني تدريبه اليوم علي الملعب الرئيسي بإستاد الدفاع الجوي، إستعدادا لخوض مباراة الذهاب أمام منتخب السنغال في المرحلة النهائية من التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم.

تدريب المنتخب الثاني في معسكر الدفاع الجوي

حضر مران المنتخب أمس الأربعاء جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والذي حرص على مؤازرة اللاعبيين .

شارك في المران الأمس الأربعاء جميع لاعبين المنتخب، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للفراعنة.

وشهد مران اليوم على العديد من الحماس بين لاعبي المنتخب، والتي جاءت بعد عدة مشاحنات قدمها رئيس الاتحاد ووزير الرياضة قبل انطلاق المران.

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، عن ارسال دعوة لأساطيرة الكرة المصرية، لحضور مباراة مصر والسننغال، في استاد القاهرة الجمعة المقبلة.

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره السنغالي في الجمعة المقبلة في الساعة التاسعة والنصف مساء، في ذهاب الدور النهائي من تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.