/687775/القائمة-النهائية-لمسلسلات-شهر-رمضان-2022-والقنوات-العارضة

يستقبل شهر رمضان 2022، باقة من أروع الأعمال الدرامية التي من المقرر عرضها خلاله، والمتنوعة بين السياسية، الكوميدية، والتي تناقش قضايا إجتماعية مختلفة ومثيرة.

دوت الخليج يرصد القائمة النهائية لمسلسلات شهر رمضان 2055

مسلسل المشوار

مسلسل المشوار من بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد سعيد عبد الغنى، خالد أنور، خالد كمال، ، كارولين خليل، محمد عز، ندا موسى، محمود الليثى، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور، سما إبراهيم، محسن منصور، أحمد كمال وتأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، ويعرض على القنوات الآتية: «dmc، dmc دراما، mbc، mbc العراق»، ومنصتي شاهد وواتش ات.

مسلسل الكبير أوي 6

يشارك في بطولة مسلسل «الكبير أوي »، أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سالم، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبو حجاج، ليلى عز العرب، أحمد سعد، أسما إبراهيم، ويعرض على قناة on و on دراما وروتانا خليجية، ومنصتي شاهد وواتش ات الرقمية.

مسلسل الاختيار 3

يخوض بطولة أحمد السقا، وكريم عبد العزيز، وأحمد عز، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وايمان العاصي، وسمر مرسي، وأمير المصري، ومحمود البزاوي، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري، وناردين عبد السلام، ومن المقرر عرضه علي قناة on، وon دراما وشاهد ومنصة واتش إت.

العائدون

مسلسل العائدون من تأليف باهر دويداروإخراج أحمد نادر جلال وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد فراج، وجيهان خليل اسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبى، ميدو عادل، صبرى عبد المنعم، وعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم محمد ممدوح وكذلك نجوم عرب منهم أحمد الأحمد وجنيد زين الدين، ومن المقرر عرضه على قناتي dmc و dmc دراما ومنصتي شاهد وواتش ات الرقمية.

مسلسل أحلام سعيدة

مسلسل "أحلام سعيدة" تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج جمال العدل وبطولة يسرا، غادة عادل، مى كساب، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى جيهان الشماشيرجى وعدد آخر من الفنانين، ويعرض على on وon دراما ودبي، ومنصتي شاهد وواتش ات.

مسلسل فاتن أمل حربي

يناقش مسلسل فاتن أمل حربي، إحدى القضايا التي تعاني منها الكثير من السيدات، حول «فاتن» التي قررت أن تنفصل عن زوجها، وطلبها الطلاق لتجد بعدها أنها أمام محاكم وقوانين، تمنعها من الزواج بعد الانفصال بسبب أبنائها، وبطولة النجمة نيللى كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد الشرنوبي، محمد ثروت، جيلان علاء وفادية عبد الغنىالمسلسل تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل و انتاج جمال العدل، ومن المقرر عرضه على منصتي شاهد وواتش بدون فواصل، فضلا عن عرضه على قناتي cbc و Cbc دراما، دبي.

مسلسل جزيرة غمام

يقدم بطولة مسلسل جزيرة غمام باقة من نجوم الدراما المصرية، من بينهم طارق لطفي، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، رياض الخولي، أحمد أمين، محمد جمعة، إلى جانب عدد كبير من الفنانين الآخرين، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي، ومن المقرر عرضه على منصتي شاهد وواتش ات الرقمية، فضلا عن قنوات الحياة والحياة دراما.

مسلسل ملف سري

يضم مسلسل “ملف سري” في بطولته عدد من النجوم ومنهم نضال الشافعي، هاني سلامة، دينا، ماجد المصري، ميرهان حسين، عائشة بن أحمد، وصفاء جلال، ووفاء عامر، ومحسن محيي الدين، وآخرين والمسلسل تأليف محمود حجاج وإخراج حسين البلاسي، ويعرض على cbc، cbc دراما، الحياة، الحياة دراما، القناة الأولى، منصتي شاهد وواتش ات.

مسلسل ديما عامر

مسلسل «ديما عامر» من بطولة مصطفى شعبان، سينتيا خليفة، لبلبة، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، ميرنا نور الدين، محمد ثروت، كريم عفيفى، أحمد الشامى، سما إبراهيم، لمى كتكت، خالد محروس، محمد جمعة ومن كتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج مجدي الهواري ومن إنتاج الباتروس للمنتج الكبير كامل أبو علي، ومن المقرر عرضه على شاشات اون واون دراما والحياة والحياة دراما والقناة الأولى.

راجعين يا هوى

يضم في بطولة مسلسل راجعين يا هوى كوكبة من النجوم مثل خالد النبوي، وعائشة بن أحمد، هنا شيحة، إسلام جمال، نور اللبنانية، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، أنوشكا، وسلمى أبو ضيف، وآخرين، ومن المقرر عرضه بجانب منصتي شاهد وواتش ات الرقمية، يعرض على دي إم سي، ودي إم سي دراما، وسي بي سي، و سي بي سي دراما.

مسلسل سوتس

مسلسل «Suits بالعربي» سيناريو وحوار محمد حفظي، وياسر عبد المجيد وإخراج عصام عبد الحميد، وبطولة آسر ياسين، أحمد داود، ريم مصطفى، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، أسماء جلال، مصطفى درويش وعدد آخر من الفنانين، ومن المقرر عرضه على سي بي سي، وسي بي سي دراما، وart اهلا.

مكتوب عليا

يشارك أكرم حسني في مسلسل مكتوب عليا المقرر عرضه عبر شاشة قناة dmcو dmc دراما كلا من عمرو عبد الجليل، وهنادي مهنى، وآيتن عامر، وحنان سليمان، وعزة لبيب، إسماعيل فرغلي، و محمد طعيمة، وهلا رشدي، ومحمود السيسي، وآخرين والمسلسل من تأليف إيهاب بليبل، إنتاج كريم أبو ذكري، والإخراج لـ خالد الحلفاوي.

مسلسل يوتيرن

يعد مسلسل «يوتيرن» من بطولة ريهام حجاج، توفيق عبدالحميد، كريم قاسم، عبير صبري، صفاء الطوخي، محمد كيلاني، محمود حافظ، والعمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز، ويعرض على أون واون دراما، وcbc، cbc دراما، الحياة،الحياة دراما، المحور، والقناة الأولى، التليفزيون المصري.

مسلسل في بيتنا روبوت 2

يقدم أدوار بطولة مسلسل في بيتنا روبوت كل من هشام جمال، ليلى زاهر، عمرو وهبة، شيماء سيف، هشام ماجد، طه الدسوقي، شيرين، سليمان عيد، دنيا ماهر، وعدد من نجوم الكوميديا الآخرين الذين أنضموا إلى أسرة عمل المسلسل مؤخرًا، ومسلسل في بيتنا روبوت 2 من تأليف محمد المحمدي وأحمد محي، ومن إخراج هشام جمال، ويعرض على قناة الحياة والحياة دراما فضلا عن منصتي شاهد وواتش ات الرقمية.

مسلسل المداح 2

يعد المداح 2 استكمالا للجزء الاول الذي دارت أحداثه حول صابر "حمادة هلال" الطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع، وتتسم شخصيته بالطيبة والتلقائية، ولكن حياته تنقلب رأسًا على عقب عندما يقع في حب فتاة، حيث يسلك طريقاً آخر غير مشروع، إلا أن تورطه في بعض المشاكل يدفعه إلى طريق الصلاح والتوبة، ومن المقرر عرضه على mbc مصر وmbc مصر 2.

مسلسل توبه

تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، ويشارك في بطولته عمرو سعد، ماجد المصري، دياب، صبا مبارك، أسماء أبو اليزيد، وكريم عفيفي، ومن إخراج أحمد صالح، وينقل عبر فضائية mbc مصر، وmbc مصر ٢، و mbc.

رانيا وسكينة

تدور أحداث مسلسل رانيا وسكينة ضمن 15 حلقة، ويضم العمل في بطولته كلا من روبي، وسليمان عيد وأحمد خالد صالح، صبا الرفاعي، ونبيل نور الدين، ومحمد رضوان، وآخرين والعمل من تأليف محمد العزب، والإخراج لـ شيرين عادل، ومن المقرر عرضه على mbc 1، mbc مصر، mbc مصر 2.

بطلوع الروح

مسلسل "بطلوع الروح" من بطولة منة شلبي، إلهام شاهين، أحمد داود، أحمد السعدني، محمد حاتم، دياموند بو عبود، ودارينا الجندى، وتأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبو ذكرى، وإنتاج صادق الصباح، وينتمي لنوعية الأعمال ذات ال 15 حلقة، ومن المقرر عرضه على قناتي أم بي سي مصر وأم بي سي مصر 2.

مين قال

مسلسل مين قال من بطولة الفنان جمال سليمان واحمد داش والفنان جمال عبد الناصر وديانا هشام، ويدور أحداثه في 15 حلقة ومن المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني 2022 على شاشة mbc مصر، وmbc مصر 2.