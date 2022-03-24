نادية عمارة تعلن السبب الرئيسى لغيابها عاما كاملا عن الشاشة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال حلولها ضيفة على الإعلامية منى الشاذلى، فى برنامج معكم المذاع على قناة "cbc" الفضائية.

ولفتت الداعية نادية عمارة إلى أنها خلال الفترة الماضى تعرضت لنوبات من الإغماء حيث طالت مدة علاجها منها لمدة عام كامل، حيث ذهبت لقسم الطوارئ فى إحدى المستشفيات، وحجزت لعشرة أيام، لأنى كنت أعانى من عدم اتزان، والألم فى أماكن مختلفة فى الجسم، وكلها تراكمات لأنواع مختلفة من الألم".

الدكتورة نادية عماره

وشددت نادية عمارة على حرصها الشديد على الظهور ومخاطبة الجمهور، متابعة: "الالتقاء بالمشاهدين على الهواء أمر يسعدنى، وحريصة كل الحرص على الظهور الدائم، مهما كانت الظروف".

ناديه عماره

وفيما يخص الأسئلة الأكثر انتشارا وتساؤلا، أوضحت الدكتورة نادية عمارة: "دايما أكثر الأسئلة تدور حول معاملات البنوك، بالإضافة إلى حكم تهنئة الأقباط باعيادهم".