معلقين مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم

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ينتظر عشاق ومحبي الكرة المصرية مباراة مصر أمام السنغال، ضمن التصفيات المرحلة الأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتقام المباراة على ستاد القاهرة يوم الجمعة القادمة، على أن تقام مواجهة العودة يوم 29 من نفس الشهر، أي بعدها بأربعة أيام في داكار العاصمة السنغالية.

وتنقل المباراة على قناتي أون تايم سبورتس 1 و2، في خدمة مميزة يقدمونها لمحبي ومشجعي الكرة المصرية.

وأعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورتس عن معلقين المباراة ستكون كالتالي:

مدحت شلبي الصوتية الأولى - أون تايم سبورتس 1

بلال علام الصوتية الثانية - أون تايم سبورتس 1

أيمن الكاشف الصوتية الأولى - أون تايم سبورتس 2

محمد الكواليني الصوتية الثانية - أون تايم سبورتس 2

محمد صلاح قبل مواجهة السنغال: كل لاعبي المنتخب عارفين قيمة الماتشين

كشف الدولي المصري محمد صلاح قائد منتخب مصر، عن موقف لاعبي الفريق الوطني الأول، من مباراة السنغال في مواجهتي الدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022 قطر.

وقال محمد صلاح في تصريحات نقلها المركز الإعلامي لوزير الشباب والرياضة، أثناء لقاءه مع لاعبي المنتخب في تدريبات اليوم: "معنديش كلام كتير أقوله عن الماتش".

تصريحات محمد صلاح

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره السنغالي في الجمعة المقبلة في الساعة التاسعة والنصف مساء، في ذهاب الدور النهائي من تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

وأضاف صلاح: "كل اللاعيبه في المنتخب عارفه بأهمية الماتشين أمام السنغال".

منتخب مصر أمام السنغال

واختتم: "هنطلع كل اللي عندنا في الماتشين، وبإذن الله هنكسب ونتأهل لكأس العالم".

نجح المنتخب السنغالي في المواجهة الأخيرة من تحقيق الفوز على نظيره منتخب مصر، في لقاء النهائي من بطولة أمم إفريقيا، ليحصد أسود التيرانجا أول ألقابه على حساب أبناء النيل بركلات الجزاء.

أشرف صبحي للاعبي منتخب مصر: «من فضلكم أسعدوا ملايين المصريين»

تحدث أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع لاعبي منتخب مصر، عن المواجهة المرتقبة بين مصر أمام السنغال ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وقال أشرف صبحي في حديثه مع اللاعبين: " المسألة المرادي مختلفه، بلدكم عايزه أدائك، والفوز في الماتش دا بالذات يتوقف عليه حاجات كتير".

وأضاف: "من فضلكم أسعدوا ملايين المصريين، وربنا يوفقكم كل وزراء مصر متابعين وبيرنوا عليا عشان يطمونا، وكل القيادات السياسية متابعة وحريصه على الدعم".

وأكمل: "ربنا يوفقنا في الماتش واحنا معاكم خطوة بخطوة، حتى نحقق الفوز ونتأهل لكأس العالم ونثأر من هزيمتنا أمام السنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا".