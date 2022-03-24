خاص| علي قاسم لـ دوت الخليج: «البطولة المُطلقة ملهاش لازمة ومبتفرجش على أدواري»

/687773/خاص-علي-قاسم-لـ-تحيا-مصر-البطولة-المطلقة-ملهاش-لازمة-ومبتفرجش-على-أدواري

تصدر فيلم «أبو صدام» محركات البحث بعد طرحه خلال الفترة السابقة، وكان للفنان علي قاسم دور ترك أثر في الجمهور المشاهد للفيلم، وصرح علي قاسم في حوار خاص مع دوت الخليج عن كواليس فيلم أبو صدام، وبعض أسرار حياته الشخصية ونرصدها لكم في السطور الآتية.

علي قاسم وفيلم أبو صدام

تحدث علي قاسم عن كواليس دوره في الفليم، قائلًا: المخرجة نادين خان طلبت مني أطلع في مشهد في الفيلم والفيلم لما بعتتهولي شوفت انه من احسن الأفلام اللي قريتها في اخر 3 سنين، فكنت عايز ابقى اجي ضيف في فيلم انا شايفة كويس جدا.

وتابع: كمان الفيلم كان مع مخرجة أنا اصلًا بحبها أوي، وبالنسبالي فيلم «هرج ومرج» من احسن الافلام اللي انا شوفتها في اخر 15 سنة لحد النهاردة.

علي قاسم والمخرجة نادين خان

وأردف قاسم، قائلًا: نادين بالنسبالي حد شاطر فلما يبقى عندك مخرج وسيناريست شاطرين هروح حتى لو مش هقول اي كلام، وكنت مبسوط اني في بطولة فيلم زي ده، فيلم بطولة تايسون وداش، الاتنين بالنسبالي من أحسن الممثلين الموجودين بلا شك.

علي قاسم لا يشاهد أدواره

وكشف علي قاسم عن سر في حياته، وهو عدم إهتمامه بمشاهدة أدواره، فقال: أنا مش دايما بتفرج على ادواري، ومسلسل تحقيق تالت حاجة اتفرج عليها كاملة، مفيش مقاومة خالص اني اتفرج عشان لو قاومت هتفرج، مبحبش ده ولا بستريح ليه ومش هيضيفلي حاجة، اعتقد اني احتمال اغيرها لكن دلوقتي مش حاسس اني محتاج اعمل ده.

رأي علي قاسم في أدوار البطولة

وعن كيفية اختيار علي لأدواره، قال: بختار الأدوار من قلبي، افضل الحاجات اللي عملتها مكنتش اكبر حاجة في كاريري والعكس صحيح، وعلاقة الممثل بالمشروع حاجة وبالجمهور حاجة تانية.

وعن تفضيلة للبطولة المطلقة في أعماله الفنية، قال: انا مبشوفش أي فايدة للبطولة المطلقة، البطولة المطلقة تكاد تكون عبء، انا واحد في بداية كاريري وبقالي 4 سنين في المجال بالظبط، ابقى غبي لو دبست نفسي في البطولة المطلقة من دلوقتي.

واستكمل كلامه، قائلًا: جت البطولة مخافش منها، ولو مجتش مش هروحلها، في الأول وفي الأخر أنا ممكن الفترة دي كلها اتبسط بالحرية اللي عندي، اني اقدر اختار الحاجات اللي بتعجبني بس، وافضل مبسوط بالشغلانة مضطرش اعمل حسابات سوق.

واختتم كلامه، قائلًا: اتمنى معملش حسابات سوق عشان السوق بيتغير وهيتغير.