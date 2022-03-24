/687772/والدي-هو-اللي-اكتشف-موهبتي-وأمي-بتساعدني-أوصل-لحلمي-نانسي-عجرم-في-أهم-5-تصريحات-في-برنامج-مع-الشريان

حلت اليوم 23 مارس النجمة نانسي عجرم ضيفة على برنامج مع الشريان على شاشة mbc، مع الإعلامي السعودي داوود الشريان، وتحدثت عن كثير من تفاصيل حياتها الشخصية، وتدبيرها لأمور أسرتها وبداية موهبتها.

دوت الخليج يرصد لكم أهم 5 تصريحان للنجمة نانسي عجرم في برنامج مع الشريان على mbc

نانسي عجرم: "كنت أغني من عمر سنتين، وأبويا أكتشفني”

تحدثت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن بداية أكتشاف موهبتها، وقالت أن والدها هو الذي أكتشف مهبتها الغنائية، حيث كان يتوقع أحد من أولاده يصبح مطربًا، كما كانت والدته تغني بصوت عذب جميل، وعندما تعلمت نانسي الكلام في عمر السنتين وبدأت تغني في المنزل، لاحظ والدها أنها تغني بشكل مظبوط حسب إيقاع وألحان الأغنية، وبدأ يتابعها ويعلمها، وقالت: " والدي آمن بينا وحط في راسه أنه لازم يخليني حاجة".

كما أشارت نانسي عجرم إلى أن والدها صاحب الفضل في تكوين شخصيتها القوية، وثقتها في نفسها، حيث قالت: " والدي كان يخليني أغني قدام الناس من وانا طفلة؛ عشان يعودني على الثقة النفسي".

نانسي عجرم تتحدث عن أسرتها ودور والدتها في نجاحها

أرجعت النجمة نانسي عجرم الفضل في نجاحها إلى الآن في كلا الصعيدي الأُسري والفني إلى وجود والدتها بجوارها، تدعمها وتعتني ببناتها ومنزلها في غياب نانسي في عملها، وقالت: "لولا أن أمي مع بناتي في لبيت كنت هاقصر في شغلي لأن تركيزي هيكون معاهم"، كما وجهت نانسي التحية والتقدير إلى كل أمرأة عاملة، خاصة إذا كانت أم وتعتني بأطفال صغار، وقالت أن النجاح على المستوى الأُسري والمهني في نفس الوقت يتطلب جهدًا كبيرًا وتركيزًا فائقًا، وأوضحت نانسي رضاها عن نجاحها وقالت: " راضية باللي وصلتله، وبنتقد نفسي عشان أوصل للأحسن.

نانسي عجرم تُعلم بناتهم الاستمتاع بالتفاصيل الصغيرة

أعربت نانسي عجرم عن استمتاعها بكل التفاصيل الصغير البسيطة، وأشارت إلى أنها تعم بناتها هذا أيضًا، حتى يظلوا يجدون ما يسعدهم مع مرور السنين، وقالت: "على قد ما بقدر بحاول ابعدهم عن السوشيال ميديا ونقعد نتكلم سوى، وبعلمهم يستمتعوا بالحجات البسيطة الصغيرة"، كما كانت تفعل هي وأسرتها عندما كانت صغيرة، وكانوا يجتمعون للتحدث وعرض المواقف التي مرت في يوم كل منهم.