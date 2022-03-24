نشرة أخبار الفن: شائعة الوفاة تطارد أحمد حلاوة.. تطورات الحالة الصحية لطارق الشيخ.. وهذا أول تعليق من طليق أصالة بعد ظهورهما معا

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شهدت الساحة الفنية اليوم الأربعاء الموافق 23 من شهر مارس الجاري، العديد من الأحداث الهامة واللافتة للإنتباه، كما حلت عليه عدد من الأحداث المأساوية التي سيرصدها لكم موقع دوت الخليج خلال السطور التالية.

شائعة الوفاة تطارد أحمد حلاوة

تداول الفنان مصطفى درويش وعدد من النجوم الآخرين نبأ وفاة الفنان الكبير أحمد حلاوة، وذلك من خلال منشور طرحه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، ينعي به الفنان الكبير، تواصل موقع دوت الخليج مع نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي ليوضح حقيقة الأمر، فأشار إلى أن هذه الأنباء كاذبة ولكنه يمر بحالة صحية صعبة.

كما خرجت أسرة أحمد حلاوة لتنفي تلك الشائعة، كاشفة عن تطورات حالته الصحية، فكتبوا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «بابا على اجهزة التنفس الصناعي، كفاية إشاعات ارجوكم احنا فينا اللي مكفينا، وربنا قادر على كل شىء».

آخر تطورات الحالة الصحية لـ طارق الشيخ

كشف المطرب الشعبي طارق الشيخ عن تطورات حالته الصحية، وذلك عن طريق فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، قال فيه: جمهوري الحبيب الحمد لله أنا صحتي اتحسنت الحمد لله ربنا كريم وأنا حاليًا في المستشفى والحمد لله على كل حال.

تعليق طريق أصالة على صورة جمعتهما سويا

في أول تعليق لأيمن الذهبي،طليق أصالة على الصورة التي جمعته بها في حفل ابنتها شام، قال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج et بالعربي: كنت سعيد جدًا، وهذه الفرحة يتمناها كل أب في الدنيا، وكل همي فرحة شام وتكون سعيدة، والله يرضى عليها ويوفقها وإن شاء الله أفرح بأولادها كمان.

وتابع: غير معتادين على مثل هذه الأمور في الوسط الفني أو الوسط الاجتماعي، أن شخص يسلم أو يجلس مع زوج طليقته، ولكن أتمتع بقدر كافٍ من الحضارة، وتجاوزت المراحل والمهاترات القديمة التي تعوّد عليها الجمهور، والآن دور ولادنا نفرح بيهم ونشتغل عليهم ونتعب عليهم.

إسلام إبراهيم يكشف أسرار مسلسل راجعين يا هوى

كشف الفنان إسلام إبراهيم في حوار خاص مع موقع دوت الخليج، عن بعض التفاصيل الخاصة بمسلسل راجعين يا هوى المقرر عرضه في رمضان 2022، مشيرا إلى أنه يجسد شخصية تُدعى "رؤوف"، وهو نسيب عائلة أبو الهنا ويدير لهم أعمالهم، كما يُحاول رؤوف استخدام حيل غير مشروعة لإيقاع أفراد العائلة في خلافات مع بعضهم البعض، وكسب المصالح من وراء ذلك.

وتحدث عن طبيعة العلاقة التي تربطه بالنجمة وفاء عامر في أحداث مسلسل راجعين يا هوى، حيث قال: "هي حماتي وأنا العصفورة بتاعتها"، وأشار إلى الكميا الموجودة بينهما رغم أن هذا العمل هو التعاون الأول بينهما، إلى جانب تعبيره عن مدى سعادته بالتعاون مع النجم خالد النبوي، الذي يستفيد من العمل معه الكثير، وهو اللقاء الثاني بينهما، حيث أنهما تلاقيا في برنامج SNL بالعربي.