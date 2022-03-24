/687770/أخبار-الزمالك-اليوم-الأربعاء-صراع-مرتضى-منصور-والخطيب-يشتد-فيريرا-يفرض-سيطرته-على-اللاعبين-ويحذرهم-فرمان-من-رئيس-النادي-بتعيين-عمرو-زكي

شهد اليوم الأربعاء، عدة أحداث ساخنة داخل نادي الزمالك، سواء على فريق الكرة أو القررات الإدارية التي أتخذها المستشار مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ففي بداية اليوم بتدريبات الفريق الأول لكرة القدم، شدد فيريرا على اللاعبين تحقيق بطولتي الدوري والكأس بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا، بجانب تصحيح أخطائهم في المران والعمل على رفع المعدل البدني لهم خلال الفترة القادمة.

كما أستقبل مرتضى منصور، عمرو زكي وميدو داخل مقر النادي في ميت عقبة، وأتخذ على أثار تلك الجلسة عدة قرارات، ستعرفوها معنا خلال السطور التالية.

ويستعرض معكم دوت الخليج أخبار الزمالك خلال اليوم الأربعاء

تأجيل دعوة الخطيب ضد مرتضى منصور

أجلت المحكمة الاقتصادية اليوم الأربعاء، دعوتين مقامتين من الخطيب اتجاه مرتضى منصور، بتهمة السب والقذف.

وحجزت اليوم المحكمة الاقتصادية في القاهرة، دعوتين مقامتين من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ضد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بتهمة السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على أن يكون النطق في الحكم بجلسة 27 ابريل المقبل.

وقام الخطيب برفع أكثر من دعوى ضد مرتضى منصور بتهمة السب والقذف وعدة أشياء أخرى، لا يتم البت فيها حتى الأن بشكل نهائي.

وكان خرج مرتضى منصور بتصريحات هاجم فيها الخطيب بسبب الدعاوي التي رفعها ضده، لأنه كان طالب الجميع بفتح صفحة جديدة وهو ما لم يحدث.

تدريبات بدنية وتصحيح الأخطاء من فيريرا للاعبي الزمالك

خاض لاعبوا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباتهم اليوم الأربعاء، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي في ميت عقبة.

وقام جوسفالدو فيريرا بتقسيم اللاعبين لمجموعتين خلال المران كما هو المعتاد منه، وتولى البتغالي بجانب أحمد عبد المقصود العمل على المجموعة الأولى، كما تابع أسامة نبية وروي أجواش المجموعة الثانية.

ودون مساعدين فيريرا بعض الملاحظات خلال تلك الفقرة ليعرضوها على البترغالي، ليتم العمل على نواقص الفريق خلال الفترة القادمة.

وخصص فيريرا فقرة بدنية للاعبين كانت مدتها 30 دقيقة من أجل رفع المعدل البدني للاعبين خلال الفارة القادمة، وتولى تدريبهم أندريه فيليب سوزا مدرب الأحمال خلال تلك الفترة.

اجتماع فيريرا مع جهازه الفني

وعقد فيريرا جلسة مع مساعديه، تحدث معهم فيها لوضع برنامج تدريبي خلال الفترة القادمة، على الشق الفني والبدني، ليعود اللاعبين بعد فترة التوقف بأفضل شكل.

عمرو زكي برفقة ميدو بنادي الزمالك ليتسلم عمله

ظهر عمرو زكي داخل نادي الزمالك منذ قليل لإستلام مهام عمله كنائب رئيس قطاع الناشئين.

وكان يعاني عمرو زكي من أزمة نفسية حاده خلال الفترة السابقة بسبب تجاهل بعض زملاءه له، بعد الحادثه التي تعرض لها.

ولكن تواصل معه أحمد حسام ميدو في الأونه الأخيرة، بجانب تواصل مرتضى منصور معه ليقرر تعيينه نائب رئيس قطاع الناشئين.

وأصطحب ميدو عمرو زكي اليوم، وذهبوا إلى نادي الزمالك لإستلام الأخير مهم عمله في القلعة البيضاء، وجمعته جلسه مع أحمد مرتضى وأمير مرتضى منذ دقائق للإتفاق على جميع التفاصيل قبل أن يتم تعيينه نائب رئيس قطاع الناشئين.

عمرو زكي يوجه الشكر لمرتضى منصور

تحدث عمرو زكي نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، بعد تعيينه كنائب رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك.

وقال عمرو زكي خلال جلسة جمعته بمرتضى منصور منذ دقائق بنادي الزمالك وقال: بشكر نادي الزمالك على وقوفه جانبي خلال تلك الفترة الصعبة التي اُمر بها".

وأضاف: "أشكر المستشار مرتضى منصور بشكل شخصي على وقوفه بجواري، وشرف كبير لي اهدائي هذا الدرع، وأنا مشجع للزمالك قبل ما أكون لاعب، وتحت أمر القلعة البيضاء في أي منصب لأن هذا بيتي".

وكرم مرتضى منصور، عمرو زكي واهدى له درع خاص، بجانب قميص الزمالك يحمل الرقم 9 وإهدائه له، كمبادرة طيبة من رئيس نادي الزمالك.

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، مع عمرو زكي بعد تعيينه في منصب نائي رئيس قطاع الناشئين.

وقال مرتضى منصور خلال حديثه مع عمر زكي داخل مكتبه: " الزمالك مش بيرموا ولادهم، ولينا موقف معاك مش هننساه أنت كنت جي من الطيارة على النادي الأهلي، وبعدين أنا جيبتك على مكتبي وطلعت بيك على ماتش الزمالك في الاستاد".

وأضاف: " الموقف اللي انت مريت بي بيعدي على كل الناس، وأنا شخصياً مريت بموقف زيه، كان كل يوم 10 الأف واحد بيكلموني، لما مشيت من الزمالك محدش بقى يكلمني، وفاروق جعفر كان يكلمني كل شوية لما مشيت مشوفتش منو تليفون".

وأكمل: " بشكر ميدو أنه أول واحد اتكلم عليك وقال أنك بتمُر بحالة نفسية سيئة، ولما كلمنا متأخرناش، وقررنا تعيينك فوراً في قطاع الناشئين لأن نادي الزمالك مش بينسى أبنائه".