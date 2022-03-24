خاص| علي قاسم يكشف لـ دوت الخليج كواليس فيلم كيرة والجن وموعد طرحه

/687765/خاص-علي-قاسم-يكشف-لـ-تحيا-مصر-كواليس-فيلم-كيرة-والجن-وموعد-طرحه

تم تأجيل طرح فيلم كيرة والجن وكان بسبب جائحة كورونا، والذي كان من المفترض أن يتم الانتهاء من تصويره وعرضه صيف 2020 وهو فيلم يدور حول ثورة 1919 وصرح الفنان علي قاسم لـ دوت الخليج عن كواليس الفيلم والأسباب الحقيقة لتأجليه وموعد طرحه، ونرصدها لكم خلال السطور القادمة.

إستعداد علي قاسم لفيلم كيرة والجن

تحدث الفنان علي قاسم عن تفاصيل إستعداده للفيلم، قائلًا: متفرجتش على أفلام تاريخية بس قرأت شوية عن حاجات معينة، قريت عن حاجات ليها علاقة بالثورة، وبصراحة مقرأتش كتير أوي يعني كان عندي استطلاع من نوع اخر، وقرأت عشان افهم لكن مقدرش اقول اني غوصت خالص.

وعن تفاصيل انتهاء تصوير الفليم، قال: لسه فاضلنا يوم أو يومين تصوير والفيلم ده هيبقى داخل في سنتين ونص من 2019 يعني، وكورونا فرقت جامد في التأجيل لأن ده لوكيشن والفيلم معمول في مدن كتيرة جدًا وبلاد كتيرة جدًا.

وتابع قاسم: وكان فيه فريق عمل واسع بيشتغل بردو في حاجات كتيرة، زي كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبري، وسيد رجب وغيرهم.

وعن موعد طرح الفيلم، قال: في عيد الفطر بس مش متأكد أوي، بس لو أعلنوا قبل كده يبقى اه في العيد.

أسباب ابعتاد قاسم عن السوشيال ميديا

وعن كيف يعرف قاسم ردود أفعال الجمهور مع عدم وجود حسابات له على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، قال: أنا بعيد عن السوشيال ميديا، مش متأكد اني بعرفها اوي وبعرف حاجة متكروتة، اعتقد اكتر حد بسمع منه هما الناس القريبة مني الناس اللي أنا بثق في رأيهم اللي عندنا نفس الذوق في الحاجات.

وأردف، قائلًا: بيبقى عندي فضول بس معنديش تويتر ولا فيسبوك شخصي بشوف منه، عملت قبل كده زمان في تويتر بس بطلت اعمل ده بقالي حبه ومش متأكد ده قد ايه هيأثر على شغلي هو ابعد ما يكون عن قلة اهتمام او تعالي، وان اعرف رد فعل الجمهور بحذافيره، مش دايما هو اللي هيغير حاجة بعديها.

وتابع: بس في الأول وفي الأخر السوشيال ميديا اكيد بتوصل جامد، بس في طرق مختلفة الواحد بيعرف كده بشكل عام هو المسلسل ده ايه اللي اتقال عليه من الكلام مع الناس.

واختتم كلامه، قائلًا: لكن أنا كبني أدم مبحبش السوشيال ميديا ومن قبل ماخش التمثيل جالي لحظة وقفلت فيسبوك، قفلت تويتر ف مالوش علاقة بيا كممثل، ليه علاقة بيا كشخص، وفي خلط ان لازم الممثل يبقى كده بس لا مش شرط.