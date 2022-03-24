البابا تواضروس يعظ عن مقابلة الله فى مكان العمل فى اجتماع الأربعاء

جدة - نرمين السيد - ألقى قداسة البابا تواضروس الثانى عظته الأسبوعية فى اجتماع الأربعاء مساء اليوم، من كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور عدد من أحبار الكنيسة، كما بثت العظة عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامى للكنيسة على شبكة الإنترنت.





واستكمل قداسته تأملاته فى آحاد الصوم الكبير والتى خصص لها سلسلة بعنوان "أين أنت؟"، وتناول آيات إنجيل قداس الأحد الرابع من الصوم الكبير لمعلمنا يوحنا البشير، الأصحاح 4: 7 – 26، وأشار إلى أننا يمكن نقابل المسيح فى مكان العمل، متخذا من مقابلة السيد المسيح مع المرأة السامرية التى أتت إلى البئر "مكان العمل" نموذجا.

واستعرض قداسة البابا فى العظة، بعض صفات الإنسان الذى يعمل بصورة مرضية أمام الله فيستطيع بهذا أن يتقابل مع المسيح:

1- العمل بضمير صالح "ومهما سألنا ننال منه، لأننا نحفظ وصاياه، ونعمل الأعمال المرضية أمامه"، "وكل ما فعلتم، فاعملوا من القلب، كما للرب ليس للناس".

2- تقديم الميل الثانى فى العمل وخدمة الآخر خدمة حقيقية بمحبة "فبنينا السور واتصل كل السور إلى نصفه وكان للشعب قلب فى العمل".

3- فضيلة الاحتمال "بصبركم اقتنوا أنفسكم".

4- فى العمل اختبارات كثيرة وأهمها الأمانة "فمن يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل، فذلك خطية له".

ونوه قداسته إلى أن العمل يمكنه أن يغير فى الإنسان، كما حدث مع السامرية:

- صارت إنسانة صادقة وتخلصت من أتعابها.

- صارت واثقة فى نفسها.

- صارت أمينة عندما تركت جرتها ونقلت رسالة المسيح للسامريين.

وبدأ قداسة البابا فى الأسبوع الأول من الصوم الكبير، سلسلة تأملات جديدة تستمر طوال فترة الصوم، من خلال سؤال الله لآدم «أين أنت؟»، حيث أشار قداسته إلى أن الله دائم البحث عنا، والصوم يقدم لنا 7 مواضع نتقابل فيها مع الله عبر آحاد الصوم، وهذه هى الحلقة الرابعة من السلسلة.