محافظ القاهرة: ضبط ما يقارب 35 طنا من السلع كان يتم تجميعها لاستغلال السوق

جدة - نرمين السيد - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن الحملات المكثفة لأجهزة الرقابة التجارية بمديرية التموين بالقاهرة تمكنت من ضبط ما يقارب 35 طن من السلع التموينية الأساسية (الدقيق والزيت والسكر) بمخزن بحى الزيتون كان يتم تجميعها لاستغلال الظروف العالمية الراهنة وقرب حلول شهر رمضان لبيعها بالسوق السوداء بأسعار عالية بهدف تحقيق أرباح على حساب المواطنين، مشيرا إلى أنه تم تحرير المحاضر القانونية اللازمة وقامت النيابة العامة بالتحفظ على المخزن والمضبوطات.





وشدد محافظ القاهرة على أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة مستمرة فى تكثيف الحملات مع إحكام الرقابة على الأسواق والتنسيق على مدار الساعة بصورة يومية مع مديرية التموين والأجهزة الرقابية المعنية للتصدى لحجب أو احتكار السلع، ومنع المغالاة فى الأسعار، مناشدا المواطنين بالإبلاغ عن أى مخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين. وكانت حملة الرقابة التجارية بمديرية تموين القاهرة قد تمكنت من ضبط ما يقارب 35 طن من السلع التموينية منها 460 شيكارة دقيق 72% (نفرتيتى) زنة الواحدة 50 كجم بإجمالى 23 طن، و40 شيكارة دقيق 72% بدون علامة تجارية بإجمالى 2 طن، و80 شيكارة سميد بسبوسة فاخر زنة 50كجم بإجمالى 4 طن، و184 جركن زيت دوار الشمس بإجمالى 3680 لتر، و37 شيكارة سكر بإجمالى 1850 كجم، و20 جركن مربى بإجمالى 100 كجم، و240 عبوة خوخ معلب وشرائح أناناس، و5 كراتين شكولاتة بها 150 كجم شيكارة دقيق 72%وتحفظت النيابة العامة على المضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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