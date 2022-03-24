وكيل تموين الإسكندرية يتابع توافر السلع التموينية فى معرض أهلا رمضان

جدة - نرمين السيد - أجرى المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية فى الإسكندرية جولة فى معرض "أهلا رمضان" بأرض بكوتة لمتابعة فعاليات المعرض والتأكد من توافر السلع الأساسية الغذائية المطروحة والحفاظ على التخفيضات المطروحة من قبل الشركات.





وأعرب المواطنون عن سعادتهم بإقامة هذه المعارض وحرص الدولة على توفير السلع الأساسية للمواطنين، وتنوع السلع المعروضة، ونسب التخفيضات بالمعرض عن الأسواق الخارجية. ووجه وكيل الوزارة محمد سعد الله، إدارة تموين وسط برئاسة عبدالله عثمان بضرورة تكثيف الحملات الرقابية اليومية، وإبلاغ المديرية بأى نقص فى السلع المعروضة لتعويضها فورا العمل على حل أى شكوى واردة من المواطنين.

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