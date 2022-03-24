انطلاق فعاليات احتفالية يوم اليتيم العربى فى سوهاج

جدة - نرمين السيد - انطلقت اليوم فاعليات المبادرة الشبابية، لتنفيذ يوم اليتيم العربى 2022 تحت شعار "معا فى الخير" وبرعاية اللواء طارق الفقى محافظ الإقليم، والدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج السابق ورئيس المبادرة.





وذلك بحضور كل من إيمان محمود على مدير مؤسسة دار الحبيب بلجنة الزكاة، ومنى مازن رئيس مجلس إدارة مؤسسة المنى الخيرية، وصلاح ضيف الله رجل الأعمال ومدير مدرسة سيتى الخاصة، السفير شريف الجمل سفير السلام الدولى، ومحمود وحيد رئيس جمعية إنقاذ، والفنانة حنان شوقى، والدكتورة إيمان أنيس نائب رئيس الإتحاد الافرواسيوى لشئون المرأة والطفل،و شذا شعبان الإعلامية بقناة المحور، وممثلى مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك بمقر نادى سيتى لاند الإجتماعى وملعب سيتى الخاصة.

وجه الدكتور أحمد عزيز فى بداية كلمته الشكر لكلا من اللواء طارق الفقى محافظ الإقليم، واللواء محمد شرباش مدير أمن المحافظة، على دعمهم المستمر ورعايتهم الدائمة للمواطنين، ودورهم الرائد فى المساهمة لرفع العبء عن كاهل المواطن السوهاجى، والعمل المخلص الجاد من أجل أن يبقى وطننا خالدا عبر الزمان، ونبراسا لهذا الجيل والأجيال القادمة لاستكمال المسيرة خلف قيادتنا السياسية وقواتنا المسلحة والشرطة الباسلة لدحر كيد كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار وطننا.

وأكد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج السابق ورئيس المبادرة، أهمية التكافل والتكامل بين مؤسسات المجتمع كافة بما يخدم الصالح العام، مضيفا أن اليوم الهدف منه إدخال وإضفاء البهجة والسرور على الأطفال الأيتام فى عيدهم، مؤكدا أنه من الضرورى التركيز على احتياجاتهم العاطفية، ولفت انتباه العالم لهم ولمتطلباتهم، والإهتمام بالجوانب النفسية عن طريق إعطائهم الحرية فى التعبير، ومناقشتهم فى أمور الحياة سواء أمورا شخصية أو عامة.

ومن جانبه أكد عزيز، أهمية مشاركة هؤلاء الأطفال فى الأنشطة الإجتماعية مع أطفال آخرين بشكل مستمر، لكى يحدث ترابط اجتماعى فيما بينهما، ولكى لا يشعروا بالانعزال والوحدة، مؤكدا على أن الأطفال الأيتام لهم حق أصيل على المجتمع بكل أفراده وطوائفه، فلا يقتصر على الجمعيات والمؤسسات الخيرية فقط، داعيا الأسر المصرية إلى ضرورة التواصل المستمر طوال العام مع الجمعيات الخيرية ودور الأيتام من أجل التخفيف عنهم وإدخال الفرحة والسرور على قلوبهم.

وأضاف رئيس المبادرة، أن هذه الفكرة نبعت لتواصل المشاركة فى الاحتفال بيوم اليتيم من خلال التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والخيرى ودور الرعاية، من أجل تقديم كافة المساعدات للأطفال وتلبية احتياجاتهم لأنهم جزء هام من المجتمع، مضيفا أن هناك مسئولية كبيرة على المسئولين بدور الأيتام، لتربية الأطفال على خلق حميدة وطيبة، وتعليمهم الدين بشكل صحيح، مشيرا إلى أنه تم تقديم برنامج ترفيهى مميز طوال اليوم وتقديم وجبة غذائية للأطفال.

وذكر محمد فتحى منسق عام المبادرة، أن تنظيم اليوم الهدف منه تبادل الزيارات والفعاليات وتقديم كافة وسائل الدعم لدور الأيتام والجمعيات الأهلية التى تهتم بهؤلاء الأطفال، موضحا أن الاحتفالية شارك بها أكثر من 500 طفل من جمعيات مختلفة، مشيرا إلى أن الفعاليات شملت عدد من الفقرات الترفيهية المسلية، إلى جانب توزيع الجوائز والهدايا على الأطفال المشاركين بالحفل.

يشار إلى أنه تم استكمال الإحتفال بالأطفال مساء بالمسرح الرومانى بمدينة ناصر أسفل كوبرى أخميم وذلك فى تمام الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة مساء.