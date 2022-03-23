/687754/الفنانة-التونسية-عائشة-عطية-تكشف-أسرار-المشاهير-ببرنامج-الساعة-في-رمضان

تستعد الفنانة التونسية عائشة عطية، للموسم الرمضاني القادم بشكل جديد ومختلف، حيث ستقدم برنامج تلفزيوني يحمل اسم "الساعة".

دوت الخليج

وسيشهد برنامج "الساعة " مع الفنانة عائشة عطية، العديد من المفاجآت، واللقاءات القوية والمثيرة مع عدد من الفنانين والاعلاميين التونسيين، والتي ستكشف خلالها أسرارا تذاع لأول مرة، وفقرات من نوع خاص.

وفي وقت سابق أحدثت الفنانة التونسية عائشة عطية جدلا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعى بڤيديو كليب تقلد الفنانة سعاد حسني في ذكري رحيلها، خاصة وأن المجتمع التونسي يطلق عليها "سندريلا تونس.

الفنانة التونسية عائشة عطية تكشف أسرار المشاهير ببرنامج "الساعة" في رمضان

وعائشة عطية ممثلة ومغنية تونسية ولدت عام 1991 وحققت نجاحا من خلال أعمال فنية مختلفة أبرزها مشاركتها في المسلسل التونسي "ناعورة الهواء" وعدد من المسلسلات والمسرحيات، وتشارك الآن في ورشة مركز الإبداع بقيادة المخرج المسرحي المصري خالد جلال.