الارشيف / أخبار مصرية

الفنانة التونسية عائشة عطية تكشف أسرار المشاهير ببرنامج "الساعة" في رمضان

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

/687754/الفنانة-التونسية-عائشة-عطية-تكشف-أسرار-المشاهير-ببرنامج-الساعة-في-رمضان

تستعد الفنانة التونسية عائشة عطية، للموسم الرمضاني القادم بشكل جديد ومختلف، حيث ستقدم برنامج تلفزيوني يحمل اسم "الساعة".

دوت الخليج

وسيشهد برنامج "الساعة " مع الفنانة عائشة عطية، العديد من المفاجآت، واللقاءات القوية والمثيرة مع عدد من الفنانين والاعلاميين التونسيين، والتي ستكشف خلالها أسرارا تذاع لأول مرة، وفقرات من نوع خاص.

c112088ddf.jpg

 

 

وفي وقت سابق أحدثت الفنانة  التونسية عائشة عطية جدلا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعى بڤيديو كليب تقلد الفنانة سعاد حسني في ذكري رحيلها، خاصة وأن المجتمع التونسي يطلق عليها "سندريلا تونس.

الفنانة التونسية عائشة عطية تكشف أسرار المشاهير ببرنامج "الساعة" في رمضان

61ed56b152.jpg

 

 

 

وعائشة عطية ممثلة ومغنية تونسية ولدت عام 1991 وحققت نجاحا من خلال أعمال فنية مختلفة أبرزها مشاركتها في المسلسل التونسي "ناعورة الهواء" وعدد من المسلسلات والمسرحيات، وتشارك الآن في ورشة مركز الإبداع بقيادة المخرج المسرحي المصري خالد جلال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفنانة التونسية عائشة عطية تكشف أسرار المشاهير ببرنامج "الساعة" في رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

قد تقرأ أيضا