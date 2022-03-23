خاص| شانك مخرج «تحقيق» لـ دوت الخليج: «المسلسل بترشيح أحمد مالك وحطيت كل ممثل في المكان اللي شبهه»

/687751/خاص-شانك-مخرج-تحقيق-لـ-تحيا-مصر-المسلسل-بترشيح-أحمد-مالك-وحطيت-كل-ممثل-في-المكان-اللي-شبهه

تصدر مسلسل تحقيق التريند بعد طرحه منذ عدة أيام على منصة WATCH IT وحاز على ردود فعل قوية، كما تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي بع ضالمقاطع منه خاصةً مقاطع علي قاسم، وصرح المخرج محمد فتحي الشهير بـ «شانك» لـ دوت الخليج في لقاء خاص عن بعض كواليس وأسرار المسلسل ونرصدها لكم خلال السطور القادمة.

شانك: المسلسل بترشيح أحمد مالك

تحدث شانك عن اختيار الفنانين في المسلسل، قائلًا: المسلسل كان جاي بترشيح أحمد مالك الأول، وهو الوحيد اللي كان مكانه موجود، وأنا بحب أحمد مالك على المستوى المهني والشخصي، وكان نفسي دايما اشتغل معاه، بشوفه من أهم الممثلين في الجيل ده، هو وكل الناس اللي كانت معاه.

وتابع شانك، قائلًا: واختيار الممثلين عشان ابقى صريح انا مكنتش بتفرج على حاجات مصري، وعربي أوي ولما دخلت في المسلسل ابتديت ادور على الممثلين وكده، ف ابتديت اشوف حاجات بشكل عشوائي جدا، واشوف مين شبه المكان اللي هو هيتحط فيه.

واختتم شانك كلامه، قائلًا: وبحس ان مهم ان الممثل يبقى قريب من الدور بتاعه، يعني ممكن ميبقاش عنده نفس القصة بس يبقى عنده حاجة في الرحلة بتاعته أو في شخصيته، أو في طريقة التوجه بتاعته، شبه القصة، وأعتقد ان كل حد شبه الشخصية بشكل ما هو من غير أي مجهود بيوصل لشكل الشخصية، فكل ما المجهود ده قل كل ما اعتقد الممثل مكانه بيبقى اصح.

قصة وأبطال مسلسل تحقيق

ومن الجدير بالذكر، أن تدور حلقات مسلسل تحقيق الـ 12 حول التحقيق في عدد من جرائم القتل الغامضة، وقع ضحية آخرها تاجر مخدرات، ولكن كل الجرائم مكتوبة في رواية، يقرأها البطل ويحاول منع وقوع الجريمة القادمة حسب التسلسل المذكور في الرواية، مما يخلق أجواء من الغموض والتشويق، دفعت بصُناع مسلسل تحقيق إلى التصوير في أماكن بختفلة بأجواء مليئة بالغموض، وتم إطلاق الحلقات على منصة WATCH IT مؤخرًا.

تشارك الفنانة مي الغيطي في بطولة مسلسل تحقيق إلى جانب أحمد مالك، تارا عماد، طارق عبد العزيز، هدى المفتي، خالد أنور وعلي قاسم، والمسلسل قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح، والإخراج لـ محمد فتحي.