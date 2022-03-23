/687748/من-بينهم-إلهام-شاهين-مسلسلات-رمضان-2022-تهدد-نجوم-الفن-قبل-عرضها

تعرض بعض نجوم الوسط الفني المشاركين في سباق مسلسلات شهر رمضان 2022 لعدد من السخرية والهجوم ومنهم من تعرض لأزمات بسبب أعمالهم الدارمية التي من المقرر عرضها على شاشات التليفزيون في رمضان المقبل.

دوت الخليج يرصد نجوم واجهتهم أزمات بسبب مسلسلات رمضان 2022

إلهام شاهين

واجهت الفنانة إلهام شاهين عدد من الاتهامات المسيئة والانتقادات بسبب دورها في مسلسل «بطلوع الروح» رغم أنها ليست البطلة الوحيدة للعمل، اذ يشارك في بطولته أيضا الفنانة منة شلبي وأحمد السعدني، محمد حاتم، ولكن رأي الجمهور أن إلهام شاهين غير جديرة بنشر أي دعوة خاصة للجمهور بشأن الدين الاسلامي، خاصة وأن أعمالها الفنية معظمها يحتوى على أدوار إغراء.

ودافعت إلهام شاهين عن نفسها في ذلك الوقت، قائلة: مسلسل بطلوع الروح سياسي اجتماعي، وفيه أكشن ومشاهد حربية فهو عمل شامل ومتنوع، هدفه تصحيح الأفكار المغلوطة للعقول الظلامية، واحنا هنصحح الكثير من الأفكار، وهنلقي الضوء على الشخصيات التي بيصفها البعض بـ المتاجرة بالدين، لكن أنا بصفها بأنها بيتفهم الدين غلط.

محمد رمضان يتعرض للسخرية بسبب شنطة «المشوار»

تعرض الفنان محمد رمضان لسخرية عدد من رواد السوشيال ميديا بعدما طرح البوستر الدعائي للعمل والذي ظهر خلاله حاملا شنطة سفر رغم اختوائها على عجلات، مشيرين إلى أن محمد رمضان يحب تفخيم نفسه في جميع أعماله الدرامية، ولكن بدهاء استغل محمد رمضان موقف الجمهور مع الشنطة للترويج للعمل عبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

سينتيا خليفة تقع في موقف محرج بسبب ديما عامر بعد عدم ظهورها في الاعلان الدعائي

وقعت الفنانة التونسية سينتيا خليفة في موقف محرج بعدما نشرت الشركة المنتجة لمسلسل «ديما عامر»، المقرر طرحه في السباق الرمضاني 2022، الاعلان الدعائي ولم تظهر سنيتيا خلاله، لتكون رد فعلها حذف جميع الدعايا الخاصة بالمسلسل، دون التصريح بأي شيء خاص عن سبب ذلك، تاركة توضيح الأمر لعنان الجمهور، رفجح البعض أن سبب حذف سينتيا خليفة الدعايا الخاصة لمسلسلها الرمضاني «ديما عامر»، يعود إلى اعتذارها عن العمل، بعدما قام فريق المسلسل بتصوير أكثر من نصف العمل.

ورأي البعض الآخر أن السبب في قيام سينتيا خليفة بحذف الاعلانات الدعائية لمسلسل «ديما عامر»، هو عدم ظهور مشاهدها في البرومو الأول للعمل، إذ جاء قرار الحذف من سينتيا خليفة بعد ساعات من طرح التيلر.