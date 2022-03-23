بعد اتهامها له بالغدر.. هكذا تحدث سيد رجب عن زوجتة الأمريكية سابقًا «فيديو»

/687745/بعد-اتهامها-له-بالغدر-هكذا-تحدث-سيد-رجب-عن-زوجتة-الأمريكية-سابقا-فيديو

تصدر الفنان سيد رجب التريند بعدما كشفت زوجته عن أشياء صادمة عنه، وذلك بعد بعد قصة حب طويلة بينهم، لذا يرصد لكم دوت الخليج بعض التصريحات السابقة لـ سيد رجب عن زوجته منذ سنوات في لقاء مع الإعلامية راغدة شلهوب ببرنامج «فحص شامل».

زوجته الثانية كيكي نيلسون

وقد حكى سيد رجب خلال اللقاء عن كواليس تعرفه على طليقته الأمريكية كيكي نيلسون، وقال إنها فنانة وكانت تعمل بالمؤسسة التي تمول الفرقة المسرحية التي يمثل معها، وصرح قائلًا: لقيت إن في توافق على مستوى ممكن أكون مالقيتوش في زوجتي الأولى.

وأردف أن جنسية زوجته ليست مهمة، وأوضح: “البشر بشر الأمريكاني زي المصري”، وأن المرأة لا تتغير وفقًا لجنسيتها وهي نفسها بكل صفاتها وخلافاتها الزوجية العادية.

كما أكد سيد رجب أن زوجته الثانية “كيكي نيلسون” منحته الطاقة والثقة بالنفس ليواصل الإصرار على تحقيق حلمه في التمثيل، وقال أنها ينطبق عليها مقولة: وراء كل رجل عظيم امرأة، نظرًا لأن لها دور مؤثر فيما حققه خلال السنين عمله.

زوجة سيد رجب الأولى

وتكلم رجب حينها أنه لا يعرف هل كان سيحقق نفس النجاح أم لا لو استمر في زواجه الأول، لأنه قام في تلك الفترة برفض المشاركة في أحد أفلام المخرج القدير يوسف شاهين، وقال: كان ممكن أخد الدور وأبقى مشهور مع مراتي الأولانية محدش عارف حاجة وكله بتاع ربنا.

وحكى سيد رجب أن زوجته الأولى كانت شقيقة زميلته في المسرح، وقد تم رفضه في البداية من قبل عائلتها، وذلم ةبعد أن أخبره والدها أن هناك فوارق طبقية بينهما، وقال له أبو زوجته الأولى حسبما صرح رجب، حمايا قاليلما تعملوا ثورة وتلغوا الفوارق دي ابقى تعالى اتجوز بنتي برضايا.

لكن لم يستسلم رجب ولجأ إلى الزواج دون موافقة والدها، وصرح أنه قد كتب كتابه على زوجته الأولى بمنزل بثينة كامل وعماد أبو غازي، واستمر زواجهم لمدة 13 عامًا.

وولكن لم يستمر هذا الزواج، حيث قال رجب أن التعامل مع الخلافات هو ما يحسم مصير أي علاقة وهذا ما حدث في زواجه الأول الذي تسببت الفوارق الاجتماعية بينه وبين زوجته الأولى في وقوع مشاكل، وقال: “في حاجات بتبقى جوه الإنسان ما يقدرش يتنازل عن حياة هو عايشها لحياة تانية هو مختلف عنها إلا لو الشخصية دي عندها القدرة على التأقلم”.