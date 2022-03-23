/687743/مخدوعين-فيه-هكذا-تحولت-اراء-الجمهور-عن-سيد-رجب-بعد-تصريحات-زوجته

تبادلت آراء الجمهور عن شخصية سيد رجب بعد تصريحات طليقته التي نشرتها من خلال السوشيال ميديا، فتحولت من الشخص الذين يتمنوه في حياتهم كزوج وأب، إلى مثال للرجل الندل بعد الإنفصال يدعون بأن الله يحميهم من أمثاله وأن ما عُرف عنه ليس صادمًا لهم.

دوت الخليج يرصد تبديل آراء الجمهور في شخصية سيد رجب بعد تصريحات زوجته الأجنبية آراء الجمهور على شخصية سيد رجب عبر تويتر اتخذ الجمهور موقع التدوينات القصيرة تويتر منصة لمهاجمة الفنان سيد رجب، وكم أنه بعيد كل البعد عن بعض الشخصيات المثالية التي يقدمها في السينما والتليفزيون، فقالت إحدى محبيه: "لو الكلام دا حقيقي هتبقى صدمة عمري والتراست ايشوز بتاعتي مش هتتعالج لأن وش سيد رجب دا اكتر وش طيب شوفته بعد وش حمادة هلال". كما كتبت أخرى: "البوست بتاع طليقة سيد رجب مُحزن وطلع فعلاً مثال للشخص العِرة للأسف". الجمهور يقارن بين شخصية سيد رجب وعبد الحميد في مسلسل أبو العروسة من ناحية اخرى، يُعرض هذه الأيام الجزء الثالث لمسلسل أبو العروسة، التي يلعب في الفنان سيد رجب دور الأب والزوج المثالي الذي يحاول دائمًا أحتواء أسرته وأصدقاءه، والتعامل مع كل موقف بالشكل الأمثل له، ولكن بدأ الجمهور يقارن بين هذه الشخصية، وما بدر من سيد رجب في الحقيقة من غدر تجاه زوجته وعدم إلتزامه بأي أتفاقيات بينهم، فقال أحد الجمهور عبر تويتر: " افتكر حد كان بيحب مسلسل ابو العروسه وانا حتي معرفش اسمه ولا عمري اتفرجت علي المسلسل ولا قصته و كنت بصدع من كتر ما المسلسل مش عارف ايه و حبيت مش عارف ايه و تحديداً سيد رجب .. اللي طرد كيكي من بيتها و حوارهم علي كل لسان دلوقتي ف صباح الفل حتي ده انتو مخدوعين فيه". وقالت أخرى: "ليه كده يا ابو العروسه كنت مثل جميل لكل اب سيد رجب". الجمهور: "سيد رجب شبه الشخصيات التي يمثلها" كما أتجه بعض من الجمهور إلى الأدوار الشريرة والسيكوباتية التي قدمها سيد رجب، وقالوا أنها تشبه حقيقته، فقالت إحدى رواد تويتر: "مبهر بجد إن شخصية سيد رجب اللي بيمثلها طلعت شبه شخصيته الحقيقية". وقال آخر: "ياريت لو هتفتحوا دفاتر سيد رجب ماتنسوش اللي عمله في ولاد رزق". زوجة سيد رجب الأجنبية تفضحه بعد الطلاق كتبت السيدة كيكي ميلسون طليقة الفنان سيد رجب الأجنبية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن رجب خالف كل أتفاقياتهما سويًا، وقام بتطليقها غيابيًا وطردها من بيتها وعزبتها في بلدة دهشور، إلى جانب قطع نفقتها مما جعلها تلجئ للمحكمة، ويرفض سيد رجب الرد أو التفاع عن نفسه وتوضيح موقفه لجمهوره.

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