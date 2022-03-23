/687741/بنات-عبد-الرحمن-يرفع-شعار-كامل-العدد-في-مهرجان-الفيلم-العربي-بأمريكا

رفع الفيلم الروائي القصير «بنات عبد الرحمن» للمخرج زيد أبو حمدان، وتخوض بطولته الفنان صبا مبارك شعار كامل العدد، بعد أن شهد حضور عدد كبير من النجوم الكبار والجمهور ضمن فعاليات مهرجان الفيلم العربي في سان دييغو بأميركا.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل فيلم بنات عبد الرحمن في مهرجان الفيلم العربي بأمريكا

شهد عرض فيلم «بنات عبد الرحمن»، في مهرجان الفيلم العربي في سان دييغو بأمريكا، حضور المخرج زيد أبو حمدان وبطلة الفيلم فرح بسيسو بعد غياب طويل عن الظهور الإعلامي، كما شهد العرض تفاعلاً كبيراً من جانب الجمهور مع أحداث الفيلم من البداية وحتى النهاية.

رأي النقاد في فيلم بنات عبد الرحمن

هذا وحصد الفيلم على عديد من الاشادات فكتب الناقد جاي وايسبرج عبر موقع The Film Verdict "فيلم ممتع والسيناريو يزخر بالمشاهد الكوميدية"، في حين كتبت الناقدة علا الشافعي "من النادر في السينما العربية أن تجد فيلماً ليس مصرياً يفجر كل هذه الضحكات"، واصفة نشرة مهرجان القاهرة الفيلم بالقصيدة الدافئة عن علاقة الشقيقات ببعضهن بما فيها من كل التعقيدات الحيوية.

تفاصل فيلم بنات عبد الرحمن

جدير بالذكر أن فيلم بنات عبد الرحمن تدور قصته حول أربع أخوات مختلفات تضطرهن الظروف للعودة إلى منزل العائلة بعد سنوات من انعزالهن عن بعض لحل لغز اختفاء والدهن المفاجئ. ولكن رحلة البحث السرية تكشف لهن أسراراً جديدة، والمزيد من علامات الاستفهام.

والفيلم من تأليف وإخراج زيد أبو حمدان، وبطولة صبا مبارك، فرح بسيسو، حنان الحلو، مريم الباشا، خالد الطريفي ومحمد الجيزاوي ومحمد بكري، إنتاج Pan East Media (صبا مبارك وآية وحوش)، وLagoonie Film Production ، وArab Media Network، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.

صبا مبارك في السباق الرمضاني 2022

من ناحية اخرى، تشارك الفنانة صبا مبارك في السباق الرمضاني 2022 بمسلسل «سوتس» بالعربي بجانب الفنان آسر ياسين واحمد داود، وريم مصطفى، وعدد من النجوم الآخرين، ومن المقرر عرضه عبر منصة شاهد الالكترونية بدون فواصل إعلانية، فضلا عن قناة النهار.