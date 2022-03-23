/687730/صناعة-البرلمان-الدولة-حريصة-على-عدم-المساس-بضروريات-المواطن-البسيط-في-الموازنة-العامة

قال النائب معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تحركات الدولة المصرية لملاحقة الأسعار وضبط الأسواق في منتهى الحسم والجدية، فالدولة جميعها وبكافة وزاراتها وأجهزتها على أهبة الاستعداد لمواجهة موجة الغلاء والتضخم العالمية الحالية، وتوفير كافة السلع في كافة المحافظات دون حدوث أي نقص في أي سلعة.

دوت الخليج

الدولة حريصة على عدم المساس بضروريات المواطن البسيط في الموازنة العامة

ونوه محمود في تصريحات له اليوم، بما أعلنه مجلس الوزراء كذلك، عن عدم وجود أي تخفيض في حصة الفرد ببطاقة التموين، وكذلك عدم المساس ببرامج الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم بالموازنة العامة للدولة، وهو ضمانة باستمرار كافة الخدمات المقدمة للمواطن دون حدث أي قلق تجاه ميزانياتها، خاصة أن هناك ضغوط كبيرة على الموازنة العامة.

وتابع: إعلان الحكومة طمأن عشرات الملايين من المصريين وأشاع الثقة التامة في تحركات الدولة تحت قيادة الرئيس السيسي لعبور الأزمة الحادة الراهنة، لافتا إلى إعلان الحكومة عن برنامج تقشف حكومي كذلك، دون مساس بمحدودي الدخل أو المواطن البسيط.

واختتم رئيس صناعة النواب، بأن موازنة العام المالي الجديد، أصبح يطلق عليها "موازنة أزمة"، نظرا للظروف العالمية المتقلبة والاضطرابات السياسية والاقتصادية، لكن هناك حرص تام من جانب الدولة على عدم المساس بالضروريات في الموازنة العامة والتي تخص المواطن المصري البسيط بشكل مباشر.